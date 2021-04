Colegiu din Comrat, alimentat parţial cu energie solară, graţie unei investiţii a Lituaniei

17:10

În preajma sărbătorilor de Paști, misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei organizează tradițional campania Masa Bucuriei. În acest an proiectul se află la cea de-a 12-a ediție și este organizat cu sprijinul Banca de Alimente. Pe 24 aprilie, parte din campanie a fost colecta națională de produse alimentare desfășurată în cele mai mari rețele de magazine din Chișinău și întreaga țară. În acest an, prin solidarizare și implicare comună, donațiile din Chișinău se vor transforma în 4.000 de prânzuri calde, distribuite prin intermediul cantinei sociale mobile la domiciuliul oamenilor nevoiași din diferite sectoare ale Chișinăului. Colecta de produse din teritoriu va fi distribuită în 1400 de pachete alimentare care vor ajunge la familiile nevoiașe din sate în perioada sărbătorilor de Paști, dar și sub formă de prânzuri la cantina socială a Diaconiei. „În acest an, colecta de produse alimentare a fost axată în mod special pe siguranța beneficiarilor și donatorilor. Am ales să organizăm altfel campania, chiar dacă rezultatele colectei au fost comparativ mai mici față de edițiile precedente. Resursele colectate la evenimentul din sâmbăta Floriilor au fost suplimentate prin parteneriate stabilite cu agenții economici pe parcursul anului pandemic 2020. Constantăm, de asemenea cu mare bucurie o mobilizare fără precedent a celor 40 de parohii ortodoxe care au realizat Masa Bucuriei în întreaga țară. Cu fiecare gest de solidaritate, și în acest an putem să ajungem împliniți la beneficiarii noștri prin intermediul voluntarilor, aducându-le mesajul Hristos a Înviat", a declarat Igor Belei, directorul executiv Diaconia. Campania continuă, așa că doritorii pot susține în continuare cantina socială mobilă „Aproape de Aproapele" pe parcursul întregului an. Cu 50 de lei pot oferi un prânz cald complex pentru un beneficiar al cantinei sociale din Chișinău.