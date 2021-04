Inspectorii ANSA au stopat importul unui lot de arahide alterate

10:10

Avionul cu echipamente medicale trimis de România în India, în urma creşterii numărului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus aflate în stare gravă, a ajuns vineri dimineață la New Delhi. Transportul cu ajutoare pentru tratarea bolnavilor de Covid-19 a fost făcut cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române, sub coordonarea DSU. Printre echipamentele … Articolul Echipamentele medicale donate Indiei de România au ajuns la New Delhi cu o aeronavă militară apare prima dată în Punctul pe i.