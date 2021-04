FOTO // 26 000 kg de arahide alterate, care urmau să fie comercializate pe piața din R.Moldova, stopate la frontieră

15:10

„Era un copil acolo care mă ținea de picior, în timp ce se lupta pentru viața lui. Am așteptat 15-20 de minute să fim salvați din această nebunie groaznică. A fost îngrozitor”, a povestit el. Un supraviețuitor care a fost dus la spital a declarat pentru postul TV Kan că „nimeni nu știa ce să facă”. „Totul a început cu o aglomerație foarte mare. Erau mulți oameni deasupra mea. Zăceam peste cineva care nu respira. Au fost țipete, a fost haos. Am văzut copii sub mine. Singurul lucru care-mi trecea...