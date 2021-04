CNESP a mandatat comisiile teritoriale să ia decizia de a institui stare de urgență în sănătate publică la nivel local. Restricțiile care rămân în vigoare

18:15

Parlamentul a aprobat, astăzi, în prima lectură, un proiect de lege care are drept scop majorarea bugetelor primăriilor prin o nouă redistribuire a taxei pentru resursele naturale. Urmează a fi modificată Legea privind finanțele publice locale, prevederile căreia sunt calificate drept discriminatorii față de Administrația Publică Locală de nivelul I (primării), deoarece taxa pentru resursele ...