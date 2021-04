Principalul avocat al lui Navalnîi a fost arestat

09:50

Partidul Politic „Democrația Acasă” nu mai face parte din Mișcarea Politică Unirea. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Noi am avut o poziție separată. Am dat curs invitație, cu gândul că se va reuși, că se va dori, se face face o mișcare națională. O resuscitare. Eu am avut o opinie separată la prezidențiale, după eșecul de la Hîncești. Noi am avut un drum separat și așa va fi mai departe. Atunci când interesele sunt difer...