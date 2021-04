Top 10 cele mai lungi poduri din lume. Șase din top se află în China

10:45

Revista științifică Journal of Social Sciences, fondată în anul 2018 de Universitatea Tehnică a Moldovei, se regăsește în lista celor cinci reviste științifice din Republica Moldova, indexate în anul 2020 în cea mai cotată bază de date a revistelor ce au aprobat politici de acces deschis la publicații – DOAJ (Directory of Open Acces Journals). Articolul Revista științifică Journal of Social Sciences de la UTM a fost inclusă în topul revistelor din Moldova cu acces deschis la publicații DOAJ apare prima dată în #diez.