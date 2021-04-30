Пасха-2021: Ослабление карантина

Новости Приднестровья, 30 aprilie 2021 10:30

Напоминаем, какие ограничения в этом году сняты, а какие необходимо будет соблюдать

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Пасха-2021: Ослабление карантина Новости Приднестровья
Напоминаем, какие ограничения в этом году сняты, а какие необходимо будет соблюдать
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Президент: вакцинации «по знакомству» не будет Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
18 aprilie 2021
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«Пандемия расставила точки над i» - Президент о нашей медицине Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Мероприятия, посвящённые 77-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков: Тирасполь, Спортивная площадка Екатерининского парка 11:00 Торжественное открытие выставки (в режиме телепрезентации) в рамках 60-летия со дня первого полёта в космос Ю.А. Гагарина и 77-й годовщины освобождения Тирасполя. Спецгашение нового почтового выпуска марки, посвященной 60-летию полёта Ю.А. Гагарина Тирасполь, выставочная аудитория Екатерининского парка 12:00-13:00 Реализация нового почтового...
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