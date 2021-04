Mai mulți comercianți de la Piața Centrală se revoltă că în spațiul destinat pompierilor sunt amplasate tarabe

11:50

Igor Dodon ar cheltui lunar 300 de mii de lei pentru pază; „E apărat de cel puțin zece bodyguarzi” Liderul PSRM, Igor Dodon, și-ar fi angajat cel puțin zece bodyguarzi, iar cheltuielile pentru paza sa se ridică la 300 de mii de lei, susține liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatâi. „Dodon este astăzi unul dintre cei mai bogați oameni din Republica Moldova. Am și eu bodyguarzi. El are un șofer și un bodyguard din partea statului în calitate de fost președinte. Dar Dodon mai are zece b...