LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 29 aprilie 2021

Investigatori federali au percheziţionat miercuri apartamentul din New York al fostului primar, Rudolph Giuliani, devenit ulterior avocatul personal al preşedintelui Donald Trump, şi au confiscat dispozitive electronice din locuinţă, transmite Reuters, care citează un articol din The New York Times. Punerea în executare a mandatului de percheziţie este o măsură extraordinară a procurorilor împotriva unui avocat, […]