Un lider PSRM susține că SIS continuă să fileze politicienii din opoziție

Parlamentul Republicii Moldova este pe locul șase în lume după progresul obținut, din 2018, privind numărul de parlamentari sub 45 de ani. Totodată, țara noastră este pe locul opt privind numărul deputaților sub 40 sau sub 30 de ani.Datele au fost prezentat în Raportul „Participarea tinerilor în parlamentele naționale”, prezentat pe 28 aprilie în cadrul celei de-a șaptea Conferințe globale a t