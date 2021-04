Furculiță despre Renato Usatîi: Va fi o tentativă de ducere în eroare a electoratului

21:10

„Noi am fost spectatori ai episodului în care un cetățean ucrainean a fost răpit din centrul Chișinăului. Sunt informații că sunt implicate serviciile speciale din Republica Moldova și Ucraina. Cu regret din 2009 serviciile noastre se ocupă, la indicația politicienilor, să execute anumite filaje, presiuni asupra politicienilor. Am convingerea că am fost filați, ascultați, începând cu 2014. Au fost interceptări ilegale și cred că aceste interceptări continuă în prezent. Lucru inadmisibil”, a declarat Furculiță. Recent și ministrul Justiției, Fadei Nagacevshi, a declarat că este urmărit la indicația unor politicieni.