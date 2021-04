Experții nu cred că actuala criză va genera schimbări radicale

18:20

Pandemia de COVID-19 a oferit mai multe lecții omenirii: unele mai dure, altele cu impact pe termen lung. Dorința de a-l ajuta pe cel de alături este, probabil, una dintre cele mai valoroase trăsături despre care s-a vorbit constant în ultimul an. Ne amintim bunăoară de campania „Împreună pentru voi”, de la începutul pandemiei, dedicată personalului medical din prima linie. Prin intermediul acesteia s-au adunat aproape cinci milioane de lei. La campanie au contribuit, mai ales financiar, peste două mii de cetățeni. Pentru că pandemia a afectat inclusiv veniturile moldovenilor stabiliți în afara țării, tot mai mulți s-au întrebat dacă nu cumva va scădea dorința diasporei de a le oferi sprijin celor de acasă? Dimpotrivă, spune Viorica Țîmbalari, stabilită la Paris și fondatoare a Asociației Obștești „Help”. Deja de câțiva ani Viorica mobilizează moldovenii din diasporă, inclusiv de sărbători, pentru a ajuta financiar familiile cu venituri modeste din Moldova. Paradoxal, dar în acest an s-au adunat de două ori mai mulți bani decât anul trecut, spune Viorica: „Lumea este receptivă. Importantă este informarea și educația ei de a dona și de se gândi la cei rămași acasă. Cu siguranță că aici lucrurile s-au îngreunat anul acesta, la fel și anul trecut, dar cât de greu ne-ar fi aici, suntem conștienți că acasă lucrurile stau mult mai greu. Noi mergem prin satele Moldovei și vedem diferențele: lumea devine tot mai săracă și mai necăjită.”Mâine, în Vinerea Paștelui, Viorica va face totalurile campaniei caritabile din acest an. Voluntarii organizației au împărțit cozonaci, produse alimentare și de igienă la sute de familii defavorizate. Cum a colectat banii necesari? Organizând un târg de caritate la Paris, în patiseria deținută de o moldoveancă:„Unde am expus la vitrină mai multe produse moldovenești tradiționale: plăcinte, sarmale, prăjituri etc. De o parte din bani am procurat produse alimentare de aici, din Franța, care au fost ambalate în cutii și trimise cu o rutieră care face naveta Paris-Chișinău. De altfel, aceasta este suportul nostru de fiecare dată. Plus la toate, din campaniile precedente am văzut că micuții visează la biciclete. Am implicat la fel diaspora, însă mai mult companiile de construcții deținute de moldoveni. Am colectat bani și am procurat 15 biciclete frumoase care tot în aceste zile sunt dăruite prin satele R. Moldova.”„Masa Bucuriei” a misiunii sociale Diaconia este cea mai longevivă campanie de solidaritate socială din R. Moldova. Până la pandemie, an de an voluntarii organizației colectau produse alimentare în supermarketurile din toată țara pentru a putea oferi, pe parcursul anului, un prânz cald mai ales pentru bătrânii singuratici. În acest an, din cauza pandemiei, în colectarea alimentelor nu au fost implicați voluntarii. Totuși, donațiile adunate se vor transforma în 4000 mii de prânzuri calde și 1400 de pachete alimentare. Igor Belei, directorul executiv al acestei misiunii, spune că pandemia de COVID-19 a stimulat un altfel de solidaritate socială:„Am văzut oameni care s-au aruncat ca în război să ducă pachete bătrânilor, tineri, extrem de mulți tineri pe care i-am văzut din primele zile să vină și să spună: vrem să ducem pachete pentru oameni, chiar dacă credem că suntem supuși riscului. Iar acum suntem în faza în care toată lumea a obosit de izolare, s-a obișnuit că va trebui să avem o perioadă în care conviețuim cu acest virus, să avem comportament responsabil, dar viața trebuie să continue, să ieșim din izolare. Nu putem hrăni în online, în continuare trebuie să comunicăm și să învățăm comportamentul nou, dar trebuie să ajutăm, pentru că omul trebuie să mănânce, trebuie să fie ajutat și are nevoie de sprijinul nostru.”Relaxarea restricțiilor antiepidemice și diminuarea numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19 lasă impresia că pandemia bate în retragere. O percepție greșită, atrag atenția experți ai Fondului ONU pentru Populație. Și asta pentru că în realitate, familiile cu venituri modeste sau vârstnicii au nevoie de ajutor, poate chiar mai mult poate ca la începutul pandemiei, când entuziasmul era mai mare.