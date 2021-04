Cei mai buni sportivi moldoveni, premiați cu diploma Ministerului Educației: „În spatele unei medalii stă multă muncă”

12:00

Cel de-al doilea iPhone 12 oferit încadrul campaniei promoționale destinată creditelor de consum fără gaj, a fostînmânat clientului câștigător. „Când am fost telefonată și anunțată despre faptul că sunt câștigătoarea unui iPhone 12, nu-mi venea să cred. Am contractat un credit pentru nevoi personale și așa am participat automat în concurs. Sunt foarte fericită să primesc acest premiu, la care puteam doar să visez. Toată familia a fost încântată de noutate, în mod special copiii”, ne spune Cristina Manoli, cea de-a doua câștigătoare în cadrul campaniei promoționale.