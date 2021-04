Unele agenții de publicitate ”se tem” de adoptarea unui nou regulament, fapt pentru care atacă ostentativ

17:10

“În prezent, mama copiilor, Elena, are grijă singură de copii deoarece tatăl este plecat la muncă peste hotare. Dat fiind faptul că îi este dificil să iasă la plimbare de una singură cu tripleții, a venit cu o solicitare în adresa mea de a-i oferi un suport pentru procurarea unui cărucior pentru tripleți. Am urat mamei multă sănătate, răbdare și să se bucure de clipele minunate alături de copii. De asemenea, am oferit un cărucior și pat pentru tripleți, mobilier pentru camera copiilor, jucării, rechizite școlare, fructe și produse alimentare. În această perioadă luminată a Sărbătorilor Pascale, să fim cu toții mai solidari și să oferim zâmbete și bucurie celor din jur”, a transmis Igor Dodon.