Ouă marmorate de Paște – ai nevoie doar de 3 ingrediente

10:50

Adela Popescu, alături de soţul ei, Radu Vălcan, de cei doi copii ai lor, de părinţii vedetei şi fratele ei, Călin, alături de nepoate, au fost o săptămână în Egipt, Hurghada. „Gata vacanța!! A fost foarte foarte frumos. Ne-am relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzica și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situație, așa cum ni se întâmplă uneori-foooarte rar- cu cei doi “terorei” în deplasări. Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța...