(foto) A fost propusă demararea celei de-a treia etape de vaccinare. Toți doritorii din Chișinău se vor putea vaccina

Un licean bine informat are mai multe oportunități și perspective în luarea deciziilor de a urma o carieră într-un anumit domeniu, inclusiv IT. Iar pentru ca alegerea să fie una în conformitate cu interesele profesionale și cerințele pieții, sugestiile, sfaturile valoroase și informația utilă reprezintă direcții importante și necesare pentru viitorii specialiști. Articolul Aleg Cariera IT! Peste 800 de liceeni din țară au aflat despre oportunitățile și beneficiile unei profesii în domeniul TIC apare prima dată în #diez.