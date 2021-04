Horoscop 29 aprilie 2021. Se adună nori de furtună în dragoste pentru unii nativi ai zodiacului

12:50

Astăzi compania Moldcell își sărbătorește ziua de naștere! Astăzi se împlinesc 21 de ani Moldcell, 20+1 mai exact.Formula acestor 21 de ani de prezență a companiei Moldcell pe piațatelecomunicațiilor din Moldova, constă în 20 de ani remarcabili și un an cât20. Ultimul an a fost unul proeminent pentru Moldcell, definit printransformare, digitalizare și întâietate, când provocările au fost înlocuite cuidei, iar riscurile cu oportunități. Un an în care oamenii din Moldcell șiinstrumentele digitale au reprezentat principala forță în fața schimbării șiîncrederea că totul va fi bine. Ceea ce a urmat din această sinergie va rescriepentru totdeauna evoluția digitală de la noi din țară și va deveni istorie,pentru că #WeAreMoldcell!