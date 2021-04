3 motive de ce trebuie să purtăm măști în public, chiar dacă ne-am vaccinat

18:30

Pacienții care s-au tratat de Covid-19 cu stări de anxietate și simptome de depresie vor beneficia de sprijin psihosocial, conform noului protocol național privind infecția cu Coronavirus aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Cum se va proceda la nivel practic Medicii de familie vor cei care vor face evaluarea primară a stării […]