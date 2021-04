Din nou amânată! Când va avea loc următoarea ședință de judecată în dosarul Accent Group vs Veaceslav Platon

17:30

Parlamentul Republicii Moldova este pe locul 6 în lume după progresul obținut, din 2018, privind numărul de parlamentari sub 45 de ani și pe locul 8, privind numărul deputaților sub 30-40 de ani. Datele se conțin în Raportul „Participarea tinerilor în parlamentele naționale”, prezentat, astăzi, în cadrul celei de-a 7-a Conferință globală a tinerilor parlamentari […] Articolul Parlament cu deputați tineri! Legislativul de la Chișinău ocupă locul 6 în lume, privind aleșii poporului sub 45 de ani apare prima dată în Realitatea.md.