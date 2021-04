Inițiativă de dublare a alocației lunare pentru veteranii cu grad de dizabilitate severă

10:40

26 aprilie 2021: or. Ungheni, str. Grigore Ureche 1B – 13:00-16:00, s. Mănoilești, Năpădeni, Cornova, Pîrlița, Floreni (parțial) – 08:00-16:00. 27 aprilie 2021: or. Ungheni, str. Ștefan cel Mare 159, scara 5-8 – 08:00-16:00. s. Florițoaia Veche, Sinești (parțial) – 13:00-16:00, s. Sinești, Drujba, Medeleni (parțial) – 08:00-16:00. 28 aprilie 2021: or. Ungheni, str. Ion […]