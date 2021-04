Cooperarea Republicii Moldova cu Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, discutată de premierul Aureliu Ciocoi cu Helga Maria Schmid, secretarul general al organizației

12:00

Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit nord-estul Indiei miercuri dimineaţă, a informat Institutul de Geofizică din Statele Unite (USGS), potrivit DPA. An #earthquake measuring over 6.0 magnitude on the Richter Scale hit North-East India on Wednesday morning I am coordinating with the administration and the concerned authorities to provide all kinds of required assistance [...] Articolul FOTO/VIDEO // Încă o lovitură pentru India. Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a simțit în nordul-estul țării apare prima dată în Telegraph Moldova.