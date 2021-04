Rusia - Ucraina: continuă expulzarea de diplomați

23:00

PSRM solicită organizarea unor consultări, în regim de urgență, pentru depășirea crizei politice. PSRM și PAS trebuie să decidă asupra datei alegerilor parlamentare anticipate. Totodată, socialiștii cred că cea mai potrivită perioadă ar fi august - septembrie, dar sunt flexibili pentru a stabili de comun acord data alegerilor, după ce dinamica pandemiei va înregistra o „diminuare sigură”, a declarat Europei Libere, șeful fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță. Europa Liberă: Avem această discuție tocmai când se întețește războiul politic între cele două tabere și, mai ales, care trebuie să fie finalitatea acestei confruntări politice care a ajuns acum la cote destul de mari?Corneliu Furculiță: „Nu aș spune de intensificarea luptei politice, mai degrabă este o reacție emoțională din partea colegilor fracțiunii PAS. După cum au fost informații în spațiul public, încă de joi, noi am avut o întâlnire împreună cu dl Igor Grosu și am convenit să demarăm un ciclu de consultări privitor la declanșarea alegerilor anticipate. Pasul pe care l-a făcut parlamentul în ziua de vineri este un pas politico-juridic, care are un început în baza declarației de uzurpare de către Curtea Constituțională (CC), în persoana a trei judecători. A urmat procedura de demitere a președintei Domnica Manole și o inițiativă de constituire a unei comisii în cadrul parlamentului, care se va ocupa de reforma constituțională. Este un proces politico-juridic, cu început și cu finalitate, colegii de la PAS au foarte multe posibilități de a se adresa și am văzut că deja este și un rând al adresărilor la CC, privitor la suspendare, sunt și doritori care au cerut și procuraturii să se ocupe cu acest subiect. Deci, repet, în opinia mea este o dezvoltare a situației politice în continuare, reacția colegilor de la PAS o consider emotivă, și pe calea acestei emisiuni, inclusiv, mă adresez cu un apel public dlui Igor Grosu, să inițiem împreună negocieri în privința declanșării alegerilor anticipate. Suntem deschiși pentru a discuta, a negocia și a ne înțelege absolut pe toate procedurile, inclusiv data desfășurării acestora, procesul care trebuie să aibă loc, acele acte legislative necesare pentru a fi aprobate de parlament ca să se desfășoare acest alegeri, inclusiv eliberarea acelor resurse financiare necesare pentru desfășurarea alegerilor, fiindcă cu toții ne dăm seama că aceste resurse trebuie găsite printr-o lege sau care va fi cadrul normativ, atribuite pentru procesul de desfășurarea alegerilor anticipate.Europa Liberă: Să le luăm pe rând. PAS a solicitat procuraturii să examineze evenimentele din 23 aprilie și liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a spus că depune un denunț penal la procuratură pe numele celor care au încercat să încalce Constituția, iar Procuratura Generală a spus că va examina în regim de urgență pretinsele fapte de uzurpare a puterii de stat și tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate, asta se arată într-un comunicat de presă venit astăzi de la Procuratura Generală. Corneliu Furculiță: „Nu acestea sunt căile de atac ale unei decizii colective a unui organ legislativ. Dacă sunt juriști care se respectă, cunosc foarte bine că deciziile, voturile în parlament, deputații nu poartă răspundere penală pentru ele. Pentru asta și există imunitatea deputatului și este liber deputatul în a adopta, aproba și a vota, per general, căile legale în acest caz. Este CC, alte instanțe și nici într-un caz urmărire penală. Eu n-am auzit nici într-un stat ca deputații să fie urmăriți penal pentru acțiunile lor. Mai degrabă ar fi subiect pentru adresări la procuratură ultimele acțiuni, inclusiv de organizare a întrunirilor în masă pe perioada de pandemie, mai mult de 20 de cetățeni, inclusiv de protejare sau de instigare la ură, la discriminare, la închiderea unor canale TV. Dar cred că Procuraturii generale îi vor ajunge și pârghii și înțelepciune să analizeze acest subiect prin prisma politicului.”Europa Liberă: Dar haideți totuși să vedem ce va fi cu soarta componenței Curții Constituționale. Dl Lupașcu va merge, nu va merge? Dna Manole va rămâne, nu va rămâne? Pentru că a existat și o reacție a CC...Corneliu Furculiță: „O reacție a CC în persoana anumitor judecători ai acestei Curți... ”Europa Liberă: Dna Șova. Corneliu Furculiță: „Dna Șova, da. Mai sunt încă, la fel, judecători care se vor expune, deci este un caz strict juridic, care poate fi rezolvat pe căi juridice și nu văd nicio necesitate de a chema masele populare la CC, de a se adresa la procuratură în ce ține de pretinsele încălcări, la fel și noi putem să ne adresăm.”Europa Liberă: Să decidă tot CC, în întreaga Componență?Corneliu Furculiță: „Sau prin prevederile în constituție, sau prin contenciosul administrativ. Sau, dacă doresc atât de mult, politic, să neglijeze deciziile parlamentului, dacă le consideră neconstituționale. De ce este atât de mare vâlvă și zarvă în jurul acestei acțiuni? Instinctiv, ai au alergat la CC ca să apere ceea ce le aparține, de fapt. Logica politică era ca manifestările să aibă loc în jurul parlamentului, fiindcă acolo s-au luat aceste decizii. Colegii noștri au alergat la CC, probabil, ca să-și apere investițiile. Care ar fi logica? Nimeni nu vrea să intre cu forța, nimeni nu vrea să aplice un scenariu violent. Care este motivul. Eu deja bănuiesc, rezonabil, că CC i-a atribuit un rol mult mai larg, și acest lucru, probabil, îi supără. Probabil se dorea de a controla și eventualele alegeri. Cunoaștem că sunt câteva solicitări la CC de a declara neconstituționale unele partide. Probabil aici este poziția slabă care doare în această activitate, dar, repet, nu există niciun temei pentru a bănui vreun atentat, sau vreo acțiune în forță asupra CC. Este o acțiune perfect juridică, cine nu este de acord cu ea o atacă, există instanțe, există CC, să se exprime și să spună ei. Noi, politicienii, iarăși, îndemnăm colegii din Partidul PAS să vină la negocieri cu noi. Solicită să fie aceste negocieri în cadrul asistenței unor ambasadori? Mă rog, lasă să fie și asta.”Europa Liberă: Dar judecătorul Lupașcu trebuie să ajungă la CC? Corneliu Furculiță: „Vă spun, este o procedură juridică., să o soluționeze ei. Vom vedea cum o vor soluționa. Sunt destui, suficienți specialiști în materie constituțională care vor decide cum se...”Europa Liberă: Deznodământul trebuie să fie găsit doar pe cale constituțională.Corneliu Furculiță: „Doar pe cale juridică. Sau CC, sau specialiștii în jurisprudență vor spune că nu prin CC, dar prin contencios administrativ. Parlamentul a făcut un act politico-juridic, repet.”Europa Liberă: Dar continuă aceste săgeți critice să meargă și dintr-o tabără către adversari, și de la cealaltă tabără către ceilalți oponenți politici. De ce zic acest lucru? Pentru că miercuri CC a anunțat că va examina cele două sesizări parvenite de la doi deputați PAS și independentul Octavian Țîcu, referitor la legitimitatea instituirii stării de urgență. Și unii spun că pentru PSRM asta ar fi contat mai mult. Corneliu Furculiță: „Pentru PSRM a contat mai mult ca să fie respectată Constituția. Repetăm, decizia CC care a constatat circumstanțe de dizolvare a parlamentului este neconstituțională. Și este foarte explicit și foarte simplu: deoarece există o majoritate gata să înainteze un prim-ministru, Existența acestei majorități a fost confirmată prin votarea declarației de uzurpare a puterii de către CC, demiterea, și constituirea comisiei pentru reforma constituțională. Deci, aceasta a fost o încălcare din partea CC, anume în persoana acestor trei judecători constituționali. De aceea, la inițiativa socialiștilor, parlamentul s-a expus asupra acestui fapt. Da, suntem criticați, dar (eventual, și pentru depășirea unor crize pe viitor), pentru că, repet, în cazul în care rezultatul alegerilor anticipate cuiva nu-i convine, atunci riscăm să intrăm în aceeași situație, până când rezultatul acestor alegeri nu va conveni unui actor politic. deci, intrăm într-un câmp neconstituțional și periculos. Trebuie să ne aducem aminte că Curtea, începând cu anul 2013, a început să execute comenzi politice, să devină un actor în viața politică. Este un lucru periculos, de aceea noi am dat un semnal că există posibilități de a atenționa judecătorii CC să se ghideze și să respecte Constituția în deciziile lor.”Europa Liberă: Dvs. ați spus că e posibil să fie neglijată această decizie din 23 aprilie.Corneliu Furculiță: „De către Curte.”Europa Liberă: Da. Și atunci...Corneliu Furculiță: „În baza unor decizii de ale lor, juridice, dacă ei le găsesc. Nu înțeleg, în genere, ce are aici PAS cu CC. ”Europa Liberă: În sensul că?Corneliu Furculiță: „Pentru ce cheamă ei lumea la proteste?”Europa Liberă: Pentru că ei cred că s-a făcut un atac la o instituție importantă, Constituția.Corneliu Furculiță: „Păi, nu a atacat nimeni, unde ați văzut atacul?”Europa Liberă: Dar aceste mutări pe tabla de șah a politicii?Corneliu Furculiță: „Ele se soluționează pe cale juridică, sunt niște acțiuni juridice.”Europa Liberă: În opinia Dvs., dl Lupașcu va ajunge judecător la Curte? Corneliu Furculiță: „Nu mă pot exprima, pentru că, probabil, nu depinde doar de dl Lupașcu.”Europa Liberă:Referitor la instituirea stării de urgență, credeți că e nevoie să mai fie prelungită?Corneliu Furculiță: „Cred că e nevoie să fie prelungită până la termenul menționat.”Europa Liberă: Până la 30 mai?Corneliu Furculiță: „Am văzut că sunt rezultate, indicatorii merg în scădere, deci este o eficiență și o necesitate, cu atât mai mult că suntem în perioada când guvernul este în exercițiu și are atribuții restrictive.”Europa Liberă: Dar dacă se aduc tot mai multe vaccinuri și lumea se vaccinează, dacă scade în intensitate această afectare?Corneliu Furculiță: „Este anume ceea ce noi ne-am propus și ne ținem de această directivă de această strategie în continuare. Achiziționăm, primim donații, vaccinăm cât mai multe posibil persoane, am vorbit de cifra de 1 – 1,5 mil., după aceea, când sunt în țară suficiente vaccinuri, pornim campania electorală. În opinia noastră, ea ar fi posibil de organizat în perioada septembrie – sfârșitul lui august, după ce vor fi vaccinați o mare parte a cetățenilor noștri, vor fi suficiente vaccinuri în țară, desfășurăm campania electorală. Care este problema?”Europa Liberă: Dar îmi pare că ați ajuns la ceea unde ați pornit încă din iarnă, când totuși se purta dialog între PSRM și PAS...Corneliu Furculiță: „Noi nu am ajuns, noi am rămas pe aceleași poziții, consecvent. Am negociat și am rugumat acele negocieri și am fost pe aceleași poziții. Dacă ajungeam la aceste înțelegeri, ele aveau să fie respectate. Consider că și în prezent se mai poate de reîntors la negocieri, de lăsat supărările, frustrările, emoțiile. Ei ce solicită acum? Alegeri anticipate?”Europa Liberă: Da, cât mai repede posibil.Corneliu Furculiță: „În opinia noastră, cât mai repede posibil este august-septembrie. Dacă, în opinia lor, este iulie, bine, haideți să ne așezăm, să vedem motivele pe care ei le invocă, motivele pe care noi le invocăm, poate ajungem undeva, la mijloc.”Europa Liberă: Deci se poate găsi un compromis?Corneliu Furculiță: „Evident că se găsește! Eu azi îl lansez public, mesajul, și invit persoanele la discuții. Publice? Hai să fie publice! Venim la Dvs. în studiou și începem negocierile.”Europa Liberă: Dar de ce e nevoie până la 30 mai să fie această stare de urgență, dacă o serie de restricții au și fost retrase?Corneliu Furculiță: „Inclusiv, pentru a facilita procesul de achiziționare a vaccinurilor. Ați văzut că au început să vină în țară vaccinuri din Federația Rusă. În zilele apropiate urmează să vină vaccinuri din R.P. Chineză. Suntem într-o dinamică pozitivă de achiziții sau de donații a vaccinurilor, într-o dinamică pozitivă de infectare a cazurilor cu Covid, dacă sănătatea cetățenilor va fi în afara oricărui pericol, desfășurăm alegerile anticipate.”Europa Liberă: Dar importul sau aducerea vaccinurilor în R. Moldova nu se poate face și în afara stării de urgență?Corneliu Furculiță: „Da ce încurcă, în general, în cazul de față, starea de urgență? Prin starea de urgență, guvernului i se acordă pârghii suplimentare de a negocia. Punct.”Europa Liberă: Și doar pentru motivul ăsta a fost nevoie să fie instituită pentru două luni această stare de urgență?Corneliu Furculiță: „Doar pentru acest motiv și din cauza creșterii numărului de infectări, la acel moment, ați văzut că se ajungea și până la 2000 de cazuri pe zi. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în restul lumii, la vecini, în Europa, este un lucru firesc.”Europa Liberă: Referitor la identificarea banilor care trebuie să fie alocați pentru alocarea scrutinului parlamentar anticipat, știu că pe unii i-a supărat declarația când s-a spus că doar PSRM va decide când și de unde se găsesc bani pentru scrutinul parlamentar anticipat.Corneliu Furculiță: „Cine a făcut așa declarații?”Europa Liberă: Păi, tot în presă am văzut.Corneliu Furculiță: „Nu cred că doar PSRM va decide când sau cum vor fi găsiți acești bani.”Europa Liberă: Sau „fără PSRM, este imposibil să fie găsiți acești bani.”Corneliu Furculiță: „Asta da. Fără PSRM este imposibil, în general, de declanșat civilizat alegerile parlamentare. Noi am specificat, pe parcursul la toată această perioadă am văzut cum se procedează, în unele cazuri pe la spate și se forțează, de aceea noi anticipăm mesajul că suntem deschiși dialogului, dar să fie un dialog civilizat, deschis, un comportament politic matur, fără amenințări și fără jocuri pe la spate.”Europa Liberă: Banii – unde sunt? De unde se vor lua? Din buget, din rezerva de stat?Corneliu Furculiță: „Eu nu sunt din cadrul Ministerului Finanțelor, dar știu că acești bani trebuie identificați și forma legală este printr-o lege votată de parlament. De aceea și specificăm că sunt necesare aceste negocieri. În cazul în care pașii vor merge spre ridicarea stării de urgență, declararea parlamentului dizolvat, atunci intrăm în următoarea dilemă: cine și unde vor fi găsiți banii pentru desfășurarea alegerilor. Noi propunem negocieri, depistarea acestor bani, decizia aceasta în parlament, declanșarea alegerilor. Este logic ce propunem noi?”Europa Liberă: Dar să analizăm ambele scenarii ale verdictului CC: într-un caz că este declarată ilegală starea de urgență și în alt caz – că va continua până la 30 mai. Haideți să vedem, dacă miercuri e decizia Curții că a fost instituită ilegal, ce întreprindeți în continuare?Corneliu Furculiță: „Să răspundă cei care au ridicat starea de urgență pentru desfășurarea ulterioară a situației epidemiologice. Dacă dna președinte dorește să dizolve parlamentul într-un termen cât mai restrâns, să o facă așa cum ea crede.”Europa Liberă: Și atunci o să vă conformați verdictului CC?Corneliu Furculiță: „Noi vom critica dacă va fi un verdict neconstituțional. Având în vedere și situația care s-a creat acum la CC. Trebuie să mai vedem și cum vor emite ei deciziile, în ce componență, și cum vor rezolva această situație juridică.”Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că în ce componență va fi anunțat verdictul?Corneliu Furculiță: „Nu cunosc. Chiar nu pot să vă spun cum vor decide ei. Clar că va trebui să fie un cvorum.”Europa Liberă: Și ar putea cineva să lipsească? Să nu fie cvorum?Corneliu Furculiță: „Păi, nu știu. Domnica Manole va lua parte la ședințe sau se va considera că este în conflict?”Europa Liberă: Păi, mulți asta au spus, că ăsta a fost scopul PSRM, ca să fie retrasă dna Manole ca să rămână doi la doi și atunci e cu totul altă situație decât atunci când sunt cinci judecători.Corneliu Furculiță: „Probabil. Noi discutăm acum componența sau, în general, constituționalitatea?”Europa Liberă: Cred că cel mai important e constituționalitatea, dar se emit de către componență.Corneliu Furculiță: „De ce atunci atâta vâlvă în jurul la aceea cine va fi, nemijlocit? Înseamnă că acești sunt influențați, da? Că dacă se cerea demisia dlui Vladimir Țurcanu, nu cred că azi erau așa mari manifestări în fața CC:”Europa Liberă: Dle Furculiță, dar am urmărit reacțiile partenerilor externi ai R. Moldova, pornind de la Comisia de la Veneția și terminând cu Comisia Europeană, toți s-au pronunțat că ar trebui să fie compromis, înțelegere, rațiune.Corneliu Furculiță: „Exact. Săptămâna trecută s-a întors din delegație dl Vlad Bătrâncea, care a avut întâlniri, inclusiv, cu conducerea Comisiei de la Veneția, cu dl. Buquicchio, a constatat că situația din R. Moldova de către oficialii europeni este cunoscută mai mult prin prisma reprezentanților președinției, ei au ascultat cu multă atenție cele comunicate de dl Bătrâncea și delegația parlamentului, de aceea, noi, pe această cale, i-am invitat să vină în R. Moldova, pentru a asista, pentru a remedia acest conflict, inclusiv pentru viitor.”Europa Liberă: Am văzut toate comunicatele de presă venite de la Strasbourg și de la Bruxelles și în toate era cerut același lucru, să nu fie atacată CC.Corneliu Furculiță: „Repet cazul care a avut loc la vecinii noștri din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a trimis în demisie doi judecători constituționali, inclusiv președintele, pe motiv că aceștia au fost numiți de precedentul președinte, care se spunea că este uzurpator și atunci nu s-a expus nimeni, nu au criticat decizia dumnealui. Nu e bine când sunt standarde duble în cazul de față.”Europa Liberă: Ne amintim și scrisoarea speakerului Zinaida Greceanîi către Consiliul Europei, și de colo a venit un răspuns.Corneliu Furculiță: „Au venit răspunsuri care, inclusiv, în perioada anterioară erau favorabile situației în care era majoritatea parlamentară. Apo să urmărim că sunt puțin altfel. Deci, totul este în câmpul de negocieri și eu cred că, inclusiv, după aceste decizii care au fost luate de parlament, organismele corespunzătoare din UE vor atrage o atenție mult mai mare R.Moldova și vor intra în mai multe detalii, inclusiv prin prisma situațiilor din viitor.”Europa Liberă: Acum mai putem vorbi că mai există o majoritate parlamentară, PSRM cu cei din Pentru Moldova fac o majoritate parlamentară? Corneliu Furculiță: „Ați văzut ședința de joi. A fost o ședință foarte calmă, au fost adoptate foarte multe legi, inclusiv din partea opoziției, s-a votat larg asupra legii la avocatură. ”Europa Liberă: Am urmărit ședința.Corneliu Furculiță: „Eu primeam chiar mesaje de la jurnaliști cum că este mult prea plictisitor.”Europa Liberă: Că nu există ceartă?Corneliu Furculiță: „Că nu există confruntare, parlamentul a lucrat, a votat acele legi necesare, vineri au fost votate o serie de legi cu caracter social, legea cu privire la compensarea tarifelor la energie electrică, a doua lectură și la compensarea legii miliardului, majorarea salariilor medicilor din prima lectură, tăierea ilicită a pădurilor. A mai fost o serie de acte normative care au fost votate în diferită componență. O majoritate clară pentru activitate în viitor nu există. Eu am repetat, există majoritatea care este de acord să înainteze un prim-ministru. În celelalte cazuri, proiectele se discută cu președinții de fracțiuni. Ați văzut cât a fost discutată legea cu privire la avocatură, până când n-am decis totuși să rămânem, să-și expună toți amendamentele și toți, într-un final, a fost un vot larg în parlament și au votat toate componentele.”Europa Liberă: Eu de ce am insistat să vă mai întreb și cu această ocazie despre această majoritate din parlament? Pentru că atunci când merg în teritoriu, cetățenii își pun foarte des întrebarea: totuși, au făcut coaliție socialiștii cu Partidul Șor și cu cei din pentru Moldova?Corneliu Furculiță: „Coaliția este un document scris, formalizat, care prevede anumite dezvoltări pe viitor. Eu astăzi, cert și tare vă spun că în viitor sunt posibile doar alegeri anticipate. Care fel de coaliție poate să fie, dacă nu vorbim acum despre instalarea unui guvern? Vorbim despre gestionarea situației pandemice la moment, achiziționarea de vaccinuri, stabilizarea situației, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, într-un câmp clar, cu un consens clar al forțelor politice și petrecerea acestora.”Europa Liberă: Ați spus că ați reușit să adoptați atâtea proiecte de lege, unii spun că au și iz electoral, dar dacă totuși conveniți că trebuie să se ajungă la anticipate, toți vor lua în calcul că fiecare partid se gândește la rezultatul scrutinului. Corneliu Furculiță: „Cunoașteți lozinca că îndată ce se termină campania electorală, a doua zi, imediat începe următoarea campanie electorală. Fiecare partid are scopul, sarcina de a-și îndeplini acele promisiuni electorale și noi le-am făcut și le vom face în continuare, cum se obțin, prin votul căror partide și fracțiuni. Mare parte din acele propuneri pe care noi le-am făcut au fost votate de mult mai mulți deputați decât fracțiunea socialiștilor și Partidul Șor, așa că, populism este sau nu, să ne judece oamenii.”Europa Liberă: Dle deputat, dar să ne spuneți, iarăși, foarte clar, Codul Electoral mai poate fi modificat dacă intențiile tuturor actorilor din parlament sunt că trebuie să fie dizolvat parlamentul și să se ajungă la anticipate?Corneliu Furculiță: „Sunt și prevederi legale care nu permit de a modifica codul electoral mai devreme de șase luni. Probabil că este iarăși discuția despre necesitatea modificării acestuia. Eu prefer nu de modificat acuma codul electoral, Și probabil nu s-a exprimat nimeni despre necesitatea modificării lui, ține mult mai mult de politica desfășurării acestor alegeri, adică de comportamentul actorilor politici, adică cum ei se vor comporta în alegeri și nu baza legislativă este unicul factor care influențează. acei mediatori, observatori care vor participa pe parcursul desfășurării alegerilor anticipate, activitatea Comisiei Electorale și comportamentul actorilor politici este un complex mult mai larg decât baza legală care pune acest cadru al desfășurării. Să ne aducem aminte că în 2019 la fel s-au desfășurat alegeri, în 2014 tot au fost, dar mai depinde și cine este la putere și ce guvern este. Și ați văzut și cum s-au desfășurat ele.”Europa Liberă: Soarta componenței CEC, pentru că expiră mandatul membrilor CEC...Corneliu Furculiță: „Inclusiv, este un punct sau un detaliu care ar fi necesar de discutat în cadrul negocierilor pentru declanșarea alegerilor anticipate. Deci, sunt multe componente absolut necesare pentru ca forțele politice, și în cazul de față avem două forțe care trebuie să se așeze, este PSRM și PAS, și ați văzut și ceilalți actori politici foarte clar spun că trebuie să vă așezați, în principiu, voi ca să decideți. Deci, este un subiect care trebuie să fie decis în cadrul negocierilor.”Europa Liberă: Dar legea spune că dacă timpul e foarte restrâns, aceeași componență CEC poate fi prelungită. Dar asta tot trebuie să decidă parlamentul.Corneliu Furculiță: „Da. Și iarăși revin, dacă la sfârșitul săptămânii viitoare parlamentul va fi dizolvat, aceste probleme vor rămâne nesoluționate. Deci ce este mai bine? Eu propun negocieri, soluții, parlamentul adoptă. Voturi avem suficiente, 16 plus 37. Eu cred că și celelalte fracțiuni o să susțină. Și mergem în alegeri anticipate. Controlat, cu cadrul legal. ”Europa Liberă: Dar în opinia Dvs. când trebuie să fie dizolvat parlamentul? Corneliu Furculiță: „Trebuie de văzut perioada când va fi cel mai mic risc epidemiologic. Nu cred că contează jumătate de lună, 15-30 de zile în acest exercițiu. Și aceasta demonstrează și toată perioada în care noi am negociat.”Europa Liberă: Apropo, Dvs. insistați pe vaccinarea populației și unicul salvator s-a dovedit a fi vaccinul, pentru a se depăși cu bine situația critică din sănătate. Apropo, a venit și vaccinul rusesc?Corneliu Furculiță: „Păi, toată lumea a văzut că vaccinul rusesc a ajuns în Chișinău.”Europa Liberă: S-a promis 140 de mii, au ajuns doar jumătate?Corneliu Furculiță: „Din informația pe care eu o cunosc, sunt 71 de complecte de vaccinuri. Cantitatea promisă urmează să fie administrată ulterior deoarece, chiar și fizic, vedeți că este o reticență a populației pentru vaccinare. Eu aud din foarte multe surse că sunt vaccinurile deschise, așa este procedura, și refuză cei care sunt pe liste și deseori medicii sunt nevoiți să apeleze la persoane care sunt în următoarele liste și se mai întâmplă că sunt criticați că s-au vaccinat înainte, dar sunt și argumentate aceste fapte, pentru că totuși acele vaccinuri trebuie să fie utilizate, ele au și un anumit termen de valabilitate, eu am auzit că și celelalte donații sunt aproape de termenul de valabilitate, deci din acest punct de vedere s-a gestionat cum este mai bine.”Europa Liberă: Din aceste 71 de mii de doze de vaccin Sputnik V, mai mult de jumătate trec Nistrul?Corneliu Furculiță: „Nu cunosc distribuția, sincer, nu vă pot spune.”Europa Liberă: Mai departe, pe plan economic, ce se întâmplă astăzi? Corneliu Furculiță: „Avem foarte foarte multe apeluri: vreau să-mi vaccinez mama, bunica, sora bunicii. Se adresează la toți membrii noștri de partid. Aceasta este donația federației Ruse către guvernul R. Moldova. Vaccinurile Sputnic se distribuie în conformitate cu prevederile de vaccinare generală a republicii.”Europa Liberă: Așa cum s-a procedat și până acum cu toate vaccinurile.Corneliu Furculiță: „Așa cum s-a procedat cu orișicare donație, cu orișicare alt vaccin, nu ne implicăm și nu-l administrăm nici într-un fel.”Europa Liberă: Dar ce părere aveți despre cetățenii care merg în România și se vaccinează?Corneliu Furculiță: „Este un lucru bun și eu cred că deja sunt proporții comparabile, eu înțeleg că ele nu sunt luate, la moment, în calcul, dar cred că ele totuși influențează situația epidemiologică, în general, în R. Moldova. Și, iarăși, orice acțiune, orice vaccin care duce la stabilizarea sănătății oamenilor este benefică.”Europa Liberă: Pe plan economic ce se întâmplă astăzi? Agenții economici au și ei mari reproșuri la adresa autorităților.Corneliu Furculiță: „Acele acțiuni în starea de urgență nu au fost represive în mare măsură pentru economia R.Moldova. Au fost acordate anumite facilități, inclusiv în ședința de vineri s-a votat micșorarea TVA pentru HoReCa.”Europa Liberă: Reducerea până la 6%.Corneliu Furculiță: „Da, și s-a făcut acest lucru în două lecturi. Și iarăși mă întorc că este în albia unui dialog politic și trebuie să vedem în cât timp și când este optim de a dizolva parlamentul, fiindcă mare este riscul, și vedem și situația care s-a format, că a fost trimis guvernul Chicu în demisie, acum auzim că s-a grăbit, a fost cam grăbită acțiunea dată, guvernul Chicu putea să mai activeze un pic și ar fi putut să mai ia unele decizii bune pentru țară.”Europa Liberă: Atunci tot fruntașii PSRM au spus că acel pas se face pentru a ajunge la anticipate.Corneliu Furculiță: „Era și presiune. La anticipate se putea de ajuns orchestrat, prin negocieri, controlat, nu prin intermediul tractoarelor în piață. A fost un miting cu cerințe pentru agricultori, amintesc că deputații, inclusiv cei socialiști, în persoana președintelui comisiei agricultură a ieșit în fața manifestanților, au fost îndestulate toate cererințele protestatarilor, ca să urmeze după aceasta lozinci politice.”Europa Liberă: Da, dar vedeți că și fermierilor li se reproșează, că de ce MAI a intentat dosare, că de ce sunt hărțuiți agricultorii care au participat.Corneliu Furculiță: „Păi, dacă evident sunt încălcări! Nu sunt hărțuiți agricultorii.”Europa Liberă: Eu citez din ceea ce spun ei.Corneliu Furculiță: „Din câte cunosc, sunt pornite (și nu sunt sigur) unele dosare penale pe cei care grav, evident, au încălcat legislația. A fost agresat un polițist.”Europa Liberă: Sunt zece procese penale.Corneliu Furculiță: „Au fost deteriorate niște scuaruri, acolo... Păi, statul nu poate să permită ca să fie încălcată legea, sunteți de acord? Eu cred că în orice țară din UE am văzut cum sunt dispersate protestele și statul reacționează astfel ca să-i protejeze pe ceilalți.”Europa Liberă: Statul putea să anticipeze acele proteste. O parte din revendicările care le propuneau ei trebuiau negociate și de văzut ce poate fi soluționat. Corneliu Furculiță: „Dna Valentina, au fost nenumărate grupuri de deputați care au negociat. Anul trecut au fost alocate în agricultură sume financiare care nu au mai fost aplicate până anul trecut niciodată.”Europa Liberă: Anul a fost foarte complicat din punct de vedere climateric.Corneliu Furculiță: „Au mai fost ani complicați, dar guvernul a făcut ce a fost maximum posibil.”Europa Liberă: Zilele acestea nu v-au contactat cei de la PAS?Corneliu Furculiță: „Astăzi nu, dar am auzit declarații publice că ei refuză negocierile. Iarăși, revin, îndemn colegii să fie mai calmi și să revină la tratative. Altă cale nu există.”Europa Liberă: Eu am văzut că și Igor Dodon a făcut o postare Facebook.Corneliu Furculiță: „Igor Dodon a lansat în dimineața zilei de astăzi un mesaj foarte echilibrat, prin care, inclusiv, îndeamnă forțele politice la dialog.”Europa Liberă: Asta înseamnă că negocierile trebuie să aibă loc și în prezența dlui Dodon.Corneliu Furculiță: „La etapa inițială nu e obligatoriu.”Europa Liberă: Dar la etapa finală?Corneliu Furculiță: „Dar la etapa finală ar fi de dorit, fiindcă sunt lideri care pot să-și asume responsabilitatea.”Europa Liberă: Și atunci trebuie invitat și Andrei Năstase?Corneliu Furculiță: „Dacă ar fi parte la negocieri, da, dar probabil că nu are de spus un cuvânt tare în acest proces.”Europa Liberă: Igor Dodon s-a împăcat cu gândul că a pierdut puterea?Corneliu Furculiță: „Igor Dodon nu a pierdut puterea.”Europa Liberă: Mandatul de președinte.Corneliu Furculiță: „Igor Dodon a pierdut într-un scrutin electoral un mandat de președinte într-o perioadă destul de dificilă și oricare lider în locul lui avea să aibă aceeași soartă și poate cu un scor mult mai dramatic. Dacă ar avea astăzi alegeri în oricare țară din Europa, rezultatele ar putea să fie aceleași. Vedem cum sunt cotați politicienii care sunt la putere și cum este cotată opoziția, este un factor natural.”Europa Liberă: PSRM merge de unul singur în campania electorală?Corneliu Furculiță: „Și, iarăși, să spunem, a pierdut Igor Dodon, cine a câștigat? Țara a câștigat? Lucrurile merg mult mai bine?”Europa Liberă: Asta trebuie s-o spună cetățenii și o vor spune, cel mai probabil, la urnele de vot.Corneliu Furculiță: „În sondaje Igor Dodon este la același nivel cu actualul președinte.”Europa Liberă: Însă nu se mai menține pe primul loc.Corneliu Furculiță: „Este evident, fiindcă persoana care a învins a avut mai multe voturi. Urmează să vedem care vor fi rezultatele acestei persoane.”Europa Liberă: Dar la cât de profundă e criza în țară, de ce sunt așa de mulți doritori să fie la putere?Corneliu Furculiță: „N-aș spune că sunt așa de mulți doritori să fie a putere.”Europa Liberă: Nu?Corneliu Furculiță: „Real, să guverneze țara și să fie responsabili sunt foarte puțini. Declarații populiste, declarații de la tribună...”Europa Liberă: Lupta e crâncenă acum.Corneliu Furculiță: „Vedem, dar pași concreți de a lua în mâinile sale guvernarea sunt cam puțini.”Europa Liberă: PSRM merge de unul singur în campania electorală?Corneliu Furculiță: „PSRM solicită și este de părere că forțele de stânga ar putea să meargă într-un bloc comun, astfel încât să nu existe concurență pe acest segment de electorat, pentru că nu prea avem ce împărți. Dezideratele și scopurile sunt comune, de aceea noi ducem negocieri, îndemnăm toate forțele politice care sunt de stânga să se alinieze cu PSRM și suntem gata să facem și anumite cedări.”Europa Liberă: Dar cine s-ar mai regăsi în acest bloc de stânga?Corneliu Furculiță: „Evident că cea mai reprezentativă forță sunt Partidul Comuniștilor.”Europa Liberă: Și ați început să discutați sau deocamdată este doar o intenție?Corneliu Furculiță: „Este o intenție.”Europa Liberă: Ar vrea Vladimir Voronin să fie pe listă alături de Igor Dodon după ce l-a criticat atât de mult?Corneliu Furculiță: „Procesul politic este o artă și dacă politicienii ar dori să procedeze în interesul țării, atunci nu văd de ce nu.”Europa Liberă: Igor Dodon va fi primul pe listă?Corneliu Furculiță: „Asta ține deja de de decizia organelor de conducere.”Europa Liberă: Pe câte procente mizați?Corneliu Furculiță: „Evident că un partid nu poate să spună că mizează mai puțin decât o majoritate absolută.”Europa Liberă: Deci, 50 la sută?Corneliu Furculiță: „Peste 50 la sută, dar rezultatele vor arăta cât de bine vom lucra, cât de bine vom manifesta, cât de bine vom proceda în campania electorală, inclusiv dacă vom fi în vreo coaliție sau nu. Știți, sunteți un jurnalist cu o experiență mai mare decât a mea în politică și cunoașteți, inclusiv, cum se desfășoară și alegerile. ”Europa Liberă: Și Renato Usatîi zice că partidul său este de stânga.Corneliu Furculiță: „Știți, pasărea se cunoaște nu numai după ene, dar și după cântec. N-aș considera că mesajele dlui Usatîi sunt, cumva, politic, axate. Eu nu prea am văzut un program politic în care el să spună ce are de gând să facă în perspectivă, În afară de critici și înjurături la adresa socialiștilor eu nu am văzut mai nimic. Și iarăși mă exprim destul de rezervat, haideți să luăm în comparație, uitați-vă la primăria Chișinău, unde primar este Ion Ciobanu și uitați-vă la Bălți, avem un primar care este liderul, președintele partidului. Cunoașteți că o treime din perioada de la începutul anului dl primar nu a fost la locul său de lucru, cel de la Bălți? Și cunoașteți că Ion Ciobanu este și sâmbăta, și duminica, și în afara programului de lucru. Se văd rezultatele: mai puține reparații, mai multe rezultate. Duceți-vă în Bălți și o să vedeți care sunt rezultatele de acolo.”Europa Liberă: Și de ce nu e penalizat Renato Usatîi dacă nu se prezintă la locul de muncă?Corneliu Furculiță: „Păi, este o funcție politică și penalizarea se face prin intermediul votului. Din ceea ce cunosc, absențele dumnealui sunt concedii, concedii din cont propriu, deplasări, concedii medicale. Probabil, deja a epuizat toate posibilitățile de a lipsi de la muncă.”Europa Liberă: Dar în 2016 era potențial candidat la funcția de prim-ministru, pe care l-a propus tot Igor Dodon.Corneliu Furculiță: „Nu cunosc despre astfel de negocieri. Nu eram atunci atât de aproape de procesul de luare a deciziilor. Avem niște funcții mult mai logistice.”Europa Liberă: Și ne apropiem de final. Pe ce drum se îndreaptă R. Moldova astăzi? Corneliu Furculiță: „Este o cale care duce la edificarea unui stat democratic. Dorim ca R. Moldova să se dezvolte și economic. De aceea forțele politice trebuie să lase competițiile, ambițiile, orgoliile personale pentru anumite funcții și să se gândească mai mult la soarta R. Moldova. Chiar recent am avut o întâlnire cu oamenii din sectorul real al economiei și ei spuneau: oameni, buni, nu înțelegem ce ceartă este între voi? ”Europa Liberă: Aproape toată populația nu prea înțelege, de ce atâta gâlceavă, de ce atâta zâzanie.Corneliu Furculiță: „Toată populația nu prea înțelege. Lumea nu se mai uită la seriale mexicane.”Europa Liberă: Păi, dacă actorii politici le oferă spectacol!Corneliu Furculiță: „Cele mai mari ratinguri sunt la emisiunile de dezbateri politice, dar îndemn populația să judece după fapte.”Europa Liberă: Statul de drept se edifică greu? Și de ce?Corneliu Furculiță: „Eu unul nu am o atât de mare experiență în edificarea unui stat de drept, dar eu văd,în general, cum se mișcă procesele și constat că, în general, modificările sunt foarte dificile fiindcă acele tradiții se periclitează și câteodată eu menționez că generația nouă este mult mai pragmatică și lipsită de scrupule decât generația precedentă și vedem chiar cum se modifică și componența parlamentului, necătând la faptul că vin generații noi. Normal și logic ar fi ca acele generații noi sau cadre să nu mai accepte acele lucruri care au fost în trecut, să fie mult mai incoruptibili, să fie mult mai profesioniști. Dar, cu regret, vedem că nu tot timpul este așa, de aceea, iarăși vin cu îndemnul ca acei tineri ai noștri care sunt, inclusiv în diasporă, inclusiv peste hotare, critică, meritat, clasa politică, să facă bine și să revină în R. Moldova. și ei înșiși să schimbe lucrurile. Atunci cred că cu mult mai ușor se vor desfășura aceste schimbări și parcursul R.Moldova.”Europa Liberă: Dar, eventual, în aceste alegeri, credeți că alegătorul nu va mai fi ademenit cu pomeni electorale, cu un sprijin financiar?Corneliu Furculiță: „Haideți să ne aducem aminte, când au apărut aceste pomene electorale?”Europa Liberă: Demultișor.Corneliu Furculiță: „Mai exact, de când s-a început? Eu vă spun că din 2009, când comuniștii erau la putere și au avut două mandate consecutive și au învins în alegeri. Eu nu țin minte să fi umblat cu pachete alimentare comuniștii. Vă aduceți aminte primele ceaiuri cu PD? PLDM avea așa o campanie.”Europa Liberă: Și s-a ajuns până la butelii de gaz în campania de la Hâncești. Evoluția a fost spectaculoasă!Corneliu Furculiță: „Alegătorul a început să fie astfel motivat și eu cred că nu sunt unicul politician care se duce în sat și este întrebat...”Europa Liberă: Ce mi-ai adus?Corneliu Furculiță: „Da, alegătorul întreabă: ce ne-ați adus. Asta-i bine, dar...”Europa Liberă: Așa i-a educat clasa politică.Corneliu Furculiță: „Deci, trebuie să fie un proces bilateral și clasa politică să refuze, și electoratul să condamne și să uite de acei politicieni care vin cu astfel de acțiuni și măsuri.”Europa Liberă: Dar ce părere aveți despre politicienii care insistă să fie scoase în afara legii unele partide?Corneliu Furculiță: „Este o pronunțare a unui oportunism și astfel de inițiative vin din partea unor lideri politici care au 0 % în rating. Probabil este o dorință de a ieși în evidență prin mesajele mai radicale. Vedem și cum aruncă cu medicamente unul în altul. Nu sunt adeptul acestor manifestări. Eu sunt pentru dialog și pentru lupta ideilor și niciun fel de altă confruntare.”Europa Liberă: de cât timp ați avea, totuși nevoie, ca să purcedeți la dialog și să luați o decizie prin compromis, prin consens? Corneliu Furculiță: „Eu cred că temperatura politică nu va scădea până nu vor scădea disensiunile la CC.”Europa Liberă: Absolut.Corneliu Furculiță: „Probabil asta ar fi în următoarele zile, marți, miercuri, joi, vom vedea cum se vor desfășura.”Europa Liberă: În această săptămână.Corneliu Furculiță: „Important e că vin sărbătorile de Paști. Deja cred că pe marți, pe miercuri, după sfintele sărbători ar putea fi posibil vreun dialog. Dar dacă acum, la ieșirea din studiou avem o chemare de dialog, eu merg chiar astăzi.”Europa Liberă: Cred că toată societatea, totuși așteaptă să găsiți numitorul comun, să stabiliți această dată a alegerilor parlamentare anticipate și atunci poate că toți vor răsufla ușurați și va fi mult Corneliu Furculiță: „Dna Valentina, noi am fost consecvenți, am spus foarte clar, răspicat, până în prezent: negocieri, acele ajustări ale legislației care sunt necesare cu un parlament funcțional, o stabilizare a situației pandemice, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și alegerile...”Europa Liberă: Și înțeleg că rămâneți flexibili la stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate?Corneliu Furculiță: „Noi optăm pentru august-septembrie. Și așa și am optat. Și dacă era semnat un acord mai înainte....”Europa Liberă: Și dacă PAS insistă că mai devreme, atunci puteți găsi compromisul? Corneliu Furculiță: „Vrem să auzim acele condiții sau acele argumente care...”Europa Liberă: PAS spune că această dizolvare a parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate au să ducă mai repede la învestirea unui guvern care va avea împuterniciri depline și atunci e deznodământul pentru atragerea asistenței.Corneliu Furculiță: „Bine, asta este opinia lor.”Europa Liberă: A dumneavoastră care e? Corneliu Furculiță: „Alegeri anticipate în august-septembrie.”