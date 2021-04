Din istoria românească a „ȚINUTULUI SECUIESC”. De la Paleolitic la sinteza Tracă

11:50

Apariția în 1964, volumului K. MARX - INSEMNARI DESPRE ROMANI in librăriile din România a fost încă un semn ca începuse, de sus, desprinderea "de frații noștri de la răsărit", de "eliberatorii poporului roman". Prin tipărirea însemnărilor inedite ale lui Karl Marx despre romani, care se aflau in Arhiva Marx - Engels a Institutului Internațional de Istorie Sociala din Amsterdam, romanilor li se oferea, prin dascălul marxismului, o lecție de istorie românească ce le-a fost interzisa din 1944, aceea a cotropirilor si exploatărilor Principatelor Romane de către rusi, cuprinsa in perioada dintre Ocuparea Crimeei (1787) si până la Războiul din Crimeea (1856).