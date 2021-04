Peter Michalko consideră necesare anticipatele: Oficialii corupţi nu au fost eliminaţi

21:50

Moscova consideră decizia Bucureștiului de a expulza un diplomat rus ca fiind neprietenoasă și își rezervă dreptul de a „lua măsuri relevante ca răspuns”, a declarat luni ambasadorului rus în România Valery Kuzmin pentru TASS. Moscow views Bucharest’s decision to expel a Russian diplomat as unfriendly and reserves the right to “take relevant measures in […] Articolul Rusia consideră decizia României de a expulza un diplomat rus ca fiind neprietenoasă și își rezervă dreptul de a „lua măsuri relevante ca răspuns” apare prima dată în NewsIN.