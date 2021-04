Cursul valutar oficial la 28.04.2021

17:10

„Nu discut și nu am discutat niciodată cu judecătorul Nicolae Roșca din momentul intrării în exercițiul funcției”. O spune deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenco. Reacția vine după ce deputatul socialist Vasile Bolea a declarat că există semnale că, pe parcursul ultimului an, Litvinenco are întrevederi periodice cu judecătorul constituțional, la care