Ambasadorul SUA a fost la sediul PSRM și a discutat cu Igor Dodon

Deputatul PSRM, Nichita Țurcan, a declarat că acest proiect a fost elaborat urmare a solicitărilor venite din partea elevilor și părinților. Propunerea legislativă vine în contextul pandemiei și a evitării riscului de infectare în masă a elevilor și pedagogilor, dar și din cauză că o bună parte a orelor în acest an s-au desfășurat online.Potrivit proiectului, diploma de bacalaureat se va elibera elevilor care s-au înscris pentru sesiunea de examen 2020-2021 și finalizează clasa a XII-a de liceu sau programul de liceu în instituțiile de învățământ profesional-tehnic cu media anuală mai mare sau egală cu 5.Conform datelor prezentate de Ministerul Educației, în acest an la sesiunea de BAC sunt înscriși peste 16 700 de candidați, alți peste 30 de mii de elevi urmează să încheie în acest an treapta gimnazială.