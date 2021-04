Consiliul Suprem de Securitate propune un set de măsuri imediate pentru a remedia situația la CFM

21:45

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, și-a exprimat îngrijorarea că împărtășirea enoriașilor cu aceeași lingură în bisericile ortodoxe înainte de Paște poate duce la o creștere a infectărilor cu COVID-19, în următoarele două săptămâni. Vorbind după ședința de marți a Centrului unic de comandă a stării de urgență, Ciocoi a spus că poliția a monitorizat la sfârșitul ...The post Aureliu Ciocoi, îngrijorat că folosirea aceleași linguri pentru împărtășanie va agrava pandemia first appeared on Radio Orhei.