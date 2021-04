Gata cu „alintatul” – fiecare se vaccinează cu ce este, dar nu cu ce dorește

08:20

Specialiștii spun că luna aprilie a acestui an a fost sub medie cu peste 3 grade Celsius, ceea ce înseamnă că un astfel mijloc răcoros de primăvara nu am avut din anul 1961. Altfel, astăzi este ultima zi mai rece – doar + 9 grade Celsius în raioanele de nord, cer noros, iar temporar […] Post-ul Din anul 1961 nu am avut un aprilie atât de răcoros apare prima dată în Observatorul de Nord.