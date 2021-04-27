SERVICIUL VAMAL AL MOLDOVEI VA DEZVOLTA UN SISTEM ELECTRONIC DE DATE PENTRU RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZAŢI DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UE
Infotag, 27 aprilie 2021 10:30
SERVICIUL VAMAL AL MOLDOVEI VA DEZVOLTA UN SISTEM ELECTRONIC DE DATE PENTRU RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZAŢI DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UE
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
10:30
AMBASADORUL CHINEZ: CHINA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA ÎN LUPTA CONTRA PANDEMIEI COVID-19 # Infotag
AMBASADORUL CHINEZ: CHINA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA ÎN LUPTA CONTRA PANDEMIEI COVID-19
10:30
ŞEFUL MAEIE VA VIZITA VIENA PENTRU A STIMULA DIALOGUL MOLDO-AUSTRIAC
10:30
SERVICIUL VAMAL AL MOLDOVEI VA DEZVOLTA UN SISTEM ELECTRONIC DE DATE PENTRU RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZAŢI DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UE # Infotag
SERVICIUL VAMAL AL MOLDOVEI VA DEZVOLTA UN SISTEM ELECTRONIC DE DATE PENTRU RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZAŢI DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI UE
10:30
VACCINURILE SPUTNIK V LIVRATE ÎN MOLDOVA ÎNCĂ NU VOR FI DISTRIBUIT: CNSP
Acum 24 ore
18:30
SHERIFF CU 80 DE PUNCTE DIN 87 POSIBILE ŢINE ÎNTÂIETATEA ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL DIN MOLDOVA # Infotag
SHERIFF CU 80 DE PUNCTE DIN 87 POSIBILE ŢINE ÎNTÂIETATEA ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL DIN MOLDOVA
16:00
PROCURATURA GENERALĂ VA EXAMINA ÎN ORDINE PRIORITARĂ SOLICITAREA A DOI DEPUTAȚI CU PRIVIRE LA PRESUPUSELE ACTE DE UZURPARE A PUTERII # Infotag
PROCURATURA GENERALĂ VA EXAMINA ÎN ORDINE PRIORITARĂ SOLICITAREA A DOI DEPUTAȚI CU PRIVIRE LA PRESUPUSELE ACTE DE UZURPARE A PUTERII
13:00
NOU ÎN MAIBANK: O GAMĂ MAI LARGĂ DE DEPOZITE ÎN LEI SAU VALUTĂ STRĂINĂ
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
FINANȚAREA PENTRU INVESTIȚII ÎN ECONOMIA VERDE, DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL MAIB
13:30
LA BENDER, DUPĂ O LUNGĂ PERIOADĂ DE TIMP, PENTRU PRIMA DATĂ A AVUT LOC O REUNIUNE DE LUCRU A REPREZENTANȚILOR POLITICI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL # Infotag
LA BENDER, DUPĂ O LUNGĂ PERIOADĂ DE TIMP, PENTRU PRIMA DATĂ A AVUT LOC O REUNIUNE DE LUCRU A REPREZENTANȚILOR POLITICI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL
13:30
ÎN MOLDOVA AU FOST VACCINATE ÎMPOTRIVA COVID-19 PESTE O SUTĂ DE MII DE PERSOANE
21 aprilie 2021
12:30
USAID VA AJUTA BNM ÎN PREVENIREA RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ȘI MONITORIZAREA ACȚIONARILOR BĂNCII # Infotag
USAID VA AJUTA BNM ÎN PREVENIREA RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ȘI MONITORIZAREA ACȚIONARILOR BĂNCII
12:30
BIROUL DE REINTEGRARE ESTE GATA DE A ORGANIZA O VIZITĂ DE LUCRU ÎN MOLDOVA A MEDIATORILOR ȘI OBSERVATORILOR ÎN FORMATUL DE NEGOCIERE „5 + 2” # Infotag
BIROUL DE REINTEGRARE ESTE GATA DE A ORGANIZA O VIZITĂ DE LUCRU ÎN MOLDOVA A MEDIATORILOR ȘI OBSERVATORILOR ÎN FORMATUL DE NEGOCIERE „5 + 2”
11:30
ZOOM IN BANKING, STAGII DE PRACTICĂ CU REMUNERARE DE LA VICTORIABANK, ÎNCHEIAT CU SUCCES
20 aprilie 2021
12:30
REDUCEREA INFECȚIEI COVID-19 VORBEȘTE DESPRE EFICACITATEA MĂSURILOR DE URGENȚĂ: ZINAIDA GRECEANÎI # Infotag
REDUCEREA INFECȚIEI COVID-19 VORBEȘTE DESPRE EFICACITATEA MĂSURILOR DE URGENȚĂ: ZINAIDA GRECEANÎI
10:30
VICESPEAKERUL A CERUT PREŞEDINTELUI CONVOCAREA IMEDIATĂ A CSS CU PRIVIRE LA PROBLEMA Î.S. "CALEA FERATĂ" DIN MOLDOVA # Infotag
VICESPEAKERUL A CERUT PREŞEDINTELUI CONVOCAREA IMEDIATĂ A CSS CU PRIVIRE LA PROBLEMA Î.S. "CALEA FERATĂ" DIN MOLDOVA
10:30
MAIA SANDU INTENŢIONEAZĂ SĂ "CORECTEZE GREŞELILE FĂCUTE ÎN DEZVOLTAREA DEMOCRAŢIEI DIN MOLDOVA" # Infotag
MAIA SANDU INTENŢIONEAZĂ SĂ "CORECTEZE GREŞELILE FĂCUTE ÎN DEZVOLTAREA DEMOCRAŢIEI DIN MOLDOVA"
10:30
ÎN RAIONUL CRIULENI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA CONSTRUCŢIA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU SPRIJINUL CHINEI # Infotag
ÎN RAIONUL CRIULENI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA CONSTRUCŢIA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU SPRIJINUL CHINEI
10:30
PREŞEDINTA MAIA SANDU A VORBIT DESPRE VIZIUNEA SA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII VIEŢII ÎN MOLDOVA # Infotag
PREŞEDINTA MAIA SANDU A VORBIT DESPRE VIZIUNEA SA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII VIEŢII ÎN MOLDOVA
19 aprilie 2021
12:30
PROFITĂ DE OFERTA DE SĂRBĂTORI – CREDITE ÎN CONDIȚII PREFERENȚIALE
16 aprilie 2021
12:30
PREȘEDINTELE VA SEMNA ÎN CURÂND DECRETUL PRIVIND DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
11:00
ELEGANȚĂ ȘI COMODITATE: NOUL DRESS CODE ÎN MOLDOVA AGROINDBANK
15 aprilie 2021
12:30
PREȘEDINTELE A PREZENTAT CC OPINIA SA REFERITOR LA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
10:00
OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI VA CONSOLIDA COOPERAREA CU VINIFICATORII DIN GAGAUZIA # Infotag
OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI VA CONSOLIDA COOPERAREA CU VINIFICATORII DIN GAGAUZIA
10:00
DUPĂ ALEGERILE PARLAMENTARE, PARTIDUL SOCIALIŞTILOR POATE CREA O COALIŢIE CU ORICE PARTID: VLAD BATRÎNCEA # Infotag
DUPĂ ALEGERILE PARLAMENTARE, PARTIDUL SOCIALIŞTILOR POATE CREA O COALIŢIE CU ORICE PARTID: VLAD BATRÎNCEA
14 aprilie 2021
13:00
VICTORIABANK INCLUSĂ ÎN REGISTRUL GLOBAL AL FURNIZORILOR DE SERVICII VISA
10:30
ECHIPA DE FOTBAL MILSAMI A OBŢINUT A TREIA VICTORIE
10:30
ÎN MOLDOVA AU FOST VACCINATE ÎMPOTRIVA COVID-19 PESTE 68 DE MII DE PERSOANE, SAU 2% DIN POPULAŢIE # Infotag
ÎN MOLDOVA AU FOST VACCINATE ÎMPOTRIVA COVID-19 PESTE 68 DE MII DE PERSOANE, SAU 2% DIN POPULAŢIE
10:30
VICESPEAKER: ZINAIDA GRECEANÎI ÎNCEARCĂ SĂ MANIPULEZE OPINIA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI # Infotag
VICESPEAKER: ZINAIDA GRECEANÎI ÎNCEARCĂ SĂ MANIPULEZE OPINIA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
10:30
DEPUTAT: PUN ŞI PMP AU FĂCUT APEL LA GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU SPRIJIN ÎN VACCINAREA CETĂŢENILOR DIN MOLDOVA # Infotag
DEPUTAT: PUN ŞI PMP AU FĂCUT APEL LA GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU SPRIJIN ÎN VACCINAREA CETĂŢENILOR DIN MOLDOVA
10:30
PREŞEDINTELE MAIA SANDU VA LUA CUVÂNTUL LA SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ A PACE
13 aprilie 2021
12:00
ÎN RAIONUL CĂLĂRAŞI AU FOST TESTATE RACHETE ANTIGRINDINĂ LOZA2 ȘI ALAZANI-6
09:30
ÎN TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT VACCINAREA POPULAŢIEI CONTRA COVID-19
09:30
DEPUTAŢII PAS ÎL ACUZĂ PE PREŞEDINTELE DELEGAŢIEI PARLAMENTARE A RM LA EURONEST DE "DEPĂŞIREA ÎMPUTERNICIRILOR" # Infotag
DEPUTAŢII PAS ÎL ACUZĂ PE PREŞEDINTELE DELEGAŢIEI PARLAMENTARE A RM LA EURONEST DE "DEPĂŞIREA ÎMPUTERNICIRILOR"
09:30
RAPORTUL OMBUDSMANULUI: CELE MAI MULTE PROBLEME SUNT LEGATE DE ASIGURAREA DREPTULUI LA SERVICIILE MEDICALE ŞI LA O VIAŢĂ DEMNĂ # Infotag
RAPORTUL OMBUDSMANULUI: CELE MAI MULTE PROBLEME SUNT LEGATE DE ASIGURAREA DREPTULUI LA SERVICIILE MEDICALE ŞI LA O VIAŢĂ DEMNĂ
12 aprilie 2021
17:30
AGENȚIA MEDICAMENTULUI RĂSPUNDE ÎNGRIJORĂRILOR LEGATE DE PROCURAREA VACCINULUI CORONAVAC
13:30
EXPERT-GRUP A ÎNDEMNAT POLITICENII SĂ RENUNŢE LA DECIZIA DE ANULARE A LEGII “MILIARDULUI”
9 aprilie 2021
13:00
DE LA 1 MAI ÎNCASAREA PLĂȚILOR ÎN NUMERAR VA FI LIMITATĂ LA 100 MII LEI
13:00
VENITURILE LA BUGETUL DE STAT DIN PRIVATIZARE ÎN 2020 APROAPE CĂ S-AU DUBLAT
8 aprilie 2021
10:00
ÎN MOLDOVA NUMĂRUL PENSIONARILOR ÎN TIMPUL ANULUI PANDEMIC A SCĂZUT CU 13,1 MII
10:00
ÎN INSTANŢA DIN MOLDOVA PÂNĂ ÎN PREZENT SE AFLĂ PE ROL DOSARUL EVENIMENTELOR DIN 7 APRILIE 2009 # Infotag
ÎN INSTANŢA DIN MOLDOVA PÂNĂ ÎN PREZENT SE AFLĂ PE ROL DOSARUL EVENIMENTELOR DIN 7 APRILIE 2009
09:30
SOCIETATEA ÎȘI DOREȘTE SOLUȚII NOI PENTRU A SOLUȚIONA PROBLEMA FUMATULUI
09:30
TRANSFERURILE RAPIDE DE LA MAIB ÎȚI ADUC BANI ÎN PLUS
7 aprilie 2021
13:00
PENTRU CĂ NE PASĂ. MAIB CONTINUĂ SĂ SPRIJINE SECTORUL MEDICAL
13:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ ZIUA DE 7 APRILIE 2009 A ADUS SCHIMBĂRI POSITIVE ÎN MOLDOVA # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ ZIUA DE 7 APRILIE 2009 A ADUS SCHIMBĂRI POSITIVE ÎN MOLDOVA
11:00
CURTEA VA EXAMINA PE 15 APRILIE SESIZAREA PRIVIND CONSTATAREA CIRCUMSTANŢELOR CARE JUSTIFICĂ DIZOLVAREA PARLAMENTULUI # Infotag
CURTEA VA EXAMINA PE 15 APRILIE SESIZAREA PRIVIND CONSTATAREA CIRCUMSTANŢELOR CARE JUSTIFICĂ DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
11:00
ÎN MOLDOVA "BORDEROUL DE TRANSPORT" VA FI DIGITALIZAT
11:00
MOLDOVA A LIVRAT UN ALT LOT DE VACCINURI ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN TRANSNISTRIA
10:30
SONDAJ: APROAPE JUMATATE DIN POPULAŢIA DE ADULŢI DIN MOLDOVA NU SE VA VACCINA ÎMPOTRIVA COVID-19 # Infotag
SONDAJ: APROAPE JUMATATE DIN POPULAŢIA DE ADULŢI DIN MOLDOVA NU SE VA VACCINA ÎMPOTRIVA COVID-19
10:30
ÎN CAZUL ALEGERI ANTICIPATE ÎN PARLAMENT AU ŞANSA DE A TRECE TREI SAU PATRU PARTIDE
6 aprilie 2021
12:30
VISA, CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU ȘI VICTORIABANK INTRODUC PLATA CONTACTLESS ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CHIȘINĂU # Infotag
VISA, CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU ȘI VICTORIABANK INTRODUC PLATA CONTACTLESS ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CHIȘINĂU
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.