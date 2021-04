Rusia, acuzații la adresa SUA și UE privind Republica Moldova

16:50

Exerciţiul multinaţional de amploare Defender Europe 2021, condus de Forţele Terestre americane, va începe luni, 26 aprilie pe flancul estic al NATO. La manevrele militare din acest an, care se vor încheia pe 13 iunie, participă aproximativ 28.000 de militari din 26 de ţări membre ale NATO şi partenere, potrivit precizărilor US Army. Defender Europe 2021 are ca scop să demonstreze capacitatea trupelor americane în calitate de partener strategic de securitate în regiunile Balcanii de Vest şi Marea Neagră, concomitent cu susţinerea unei capacităţi de luptă ridicate în nordul Europei, Caucaz, Ucraina şi Africa. Operaţiile militare se vor desfăşura simultan în peste 30 de poligoane din 12 state. Forţele Aeriene (US AF) şi Forţele Navale (US Navy) americane vor avea şi acestea o implicare semnificativă. În cadrul activităţilor, vor fi întrebuinţate cele mai recente capabilităţi dezvoltate (high-end capabilities), cum ar fi Brigăzile de Asistenţă a Forţei de Securitate (Security Force Assistance Brigades) din US Army, structuri de apărare antiaeriană, Corpul 5 Armată american recent reactivat. Manevrele militare din acest an vor începe în localitatea albaneză Durres, unde, în săptămâna 26 aprilie – 02 mai, va fi executată o operaţie de descărcare a navelor cargo într-un port deteriorat/neadecvat sau pe o plajă goală, în condiţii meteorologice dificile, până la o mare de gradul 3. În terminologia militară aceste activităţi se numesc Joint Logistics Over the Shore - JLOTS operations. Conform scenariului exerciţiului, dispozitivul defensiv din Europa va fi întărit de urgenţă cu trupe aduse din SUA. Astfel, în săptămâna 03 – 10 mai, Divizia 82 Aeropurtată va fi adusă din Fayetteville, Carolina de Nord, în teatrul european de acţiuni militare. Militarii americani vor fi dislocaţi în special pe direcţia Europa de sud-est Trupele americane urmând să ajungă în Albania, Bosnia şi Herţegovina (BiH), Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord şi România. Operaţii de desant aerian se vor desfăşura în zonele localităţilor Cheshnegirovo – Bulgaria, Papa - Ungaria şi Râmnicu Sărat – România. Concomitent, în zona baltică, vor fi declanşate exerciţii cu trageri de luptă, inclusiv artilerie, acţiuni de desant aerian pe timp de noapte, principalele activităţi fiind executate pe teritoriul Estoniei în poligoanele Tapa şi Nurmsi. Operaţia din zona Balcanilor de Vest va avea numele „Immediate Response Exercise”, iar o parte din activităţile punctuale importante vor fi în Croaţia - „Croatian Rampart Exercise” şi Macedonia de Nord – „Decisive Strike Exercise”. Activităţile în cadrul „Immediate Response Exercise” se vor finaliza pe 31 mai. Concomitent cu operaţiile de pe linia frontului din Balcanii de Vest, Marea Neagră şi zona baltică, va fi adus în Europa al doilea val de forţe americane. Militarii proaspătului reînfiinţat (în 2020) Corp 5 Armată al US Army vor ajunge la Nurnberg, Germania începând cu 20 mai. Se poate spune că, din punctul de vedere al organizării operaţiei militare din Europa, se trece la faza a doua, în care va fi executată o contraofensivă, după ce în prima fază, forma de luptă predominantă a fost apărarea. În această etapă a exerciţiului (1 – 13 iunie), majoritatea activităţilor vor fi desfăşurate în Bulgaria, Germania şi România. Exerciţii cu trageri de luptă vor avea loc în poligoanele Novo Selo, Şabla (Bulgaria) inclusiv cu sisteme HIMARS şi Capul Midia (România). La Baumholder, Germania, se va desfăşura un amplu exerciţiu de evacuare medicală. Bilanţul exerciţiului „Defender Europe 2021” va avea loc pe 13 iunie la statul major al Corpului Sud-Est de Armată al NATO din România. Articolul Începe cel mai mare exerciţiu militar SUA în Europa. US Army vine şi în România apare prima dată în InfoPrut.