Ultima săptămână din aprilie va fi cu vreme instabilă şi ploi

Echipajul de pe corabia Ever Given se află blocat la bord, fără drept de a o părăsi. Nava este ținută în apropiere de canalul Suez, după ce autorităţile din Egipt au confiscat vasul, în așteptarea despăgubirilor de aproape 1 miliard de dolari impuse armatorului, scrie romaniatv.net. Potrivit sursei, cei 26 de membri ai echipajului nu pot părăsi nava Ever Given, deoarece autoritățile ...