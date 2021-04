Familia Glazer, gata să vândă Manchester United! Suma uriașă cerută de americani

10:00

SUA și UE se pregătesc să-și redeschidă reciproc granițele, după mai mult de un an de interdicție a călătoriilor SUA și Uniunea Europeană se pregătesc să-și redeschidă reciproc granițele, după mai mult de un an de interdicție a călătoriilor, dar numai pentru cetățenii vaccinați cu serurile aprobate în ambele uniuni. Lucrează la o aplicație comună care va recunoaște imunizarea persoanelor. Dezvăluirea a fost făcută de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat The New...