35 de ani dezastrul nuclear de la Cernobîl

Este o vorbă înțeleaptă – două săbii într-o teacă nu încap. Ceea ce urmărim noi acum pe scena politică ilustrează acest dicton. Despre asta discutăm noi astăzi.Înainte de a se porni camerele, Nicolae Negru mi-a atras atenția despre o rocadă care s-a făcut între cuvintele „pozitiv” și „negativ”. Cuvântul „pozitiv” a devenit „negativ” și, invers, când e negativ testul, Doamne, ce pozitiv cuvânt este. Cam așa se întâmplă și în politică. Nu ați observat? Cei care deunăzi erau foarte pozitivi, adică la putere, adică aveau pâinea și cuțitul, iată că ușor-ușor coboară în sondaje și lor nu le vine să creadă, ei se opun, ei spun că acesta-i un accident, că, de fapt, ei încă mai dau tonul, ei sunt prima vioară, dar dvs., alegătorii, până la urmă, o să ne spuneți dacă-i așa sau nu. Despre aceste schimbări de accente, de sensuri discutăm astăzi cu doi oameni care nu au nevoie de prezentare, dar, totuși, vă spun: Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru.Europa Liberă: Să începem de la acest proaspăt sondaj, care arată că lucrurile se schimbă destul de rapid, mai rapid decât se așteptau figuranții acestor sondaje și ce vedeți îndărătul cifrelor, pe care, mă rog, sociologii le mai contestă, mai fac ping-pong de comentarii, dar tendința, de fapt, e aceea, nu? Vitalie Călugăreanu: „Da, tendința e clară. Din acest ultim sondaj și din alte sondaje sesizăm un declin al PSRM-ului și e firesc, PSRM-ul a pierdut alegerile prezidențiale cu candidatul Igor Dodon. Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale și în felul acesta a tras partidul în jos, mai ales după ce a preluat șefia acestui partid cu gândul că îl va ridica, dar efectul a fost invers, ceea ce spuneau și avertizau în perioada aceea și analiștii politici și-i sugerau, cumva, poate să ia o pauză mai bine după înfrângerea în alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, vedem creșterea PAS-ului, iarăși una firească pe fundalul victoriei Maiei Sandu în alegerile prezidențiale și al pașilor în tandem ai președinției și Partidului Acțiune și Solidaritate, o sincronizare a acțiunilor la nivel parlamentar. Din punctul acesta de vedere, aceste două extreme, dacă pot să zic așa, evoluția lor este una, din punctul meu de vedere, firească. Acum e interesant să urmărim mutările care se vor produce în sensul fărâmițării celor două segmente – de dreapta și de stânga –, efecte pe care eu cred că le vom resimți în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate mai aproape de perioada electorală sau chiar în campania electorală.” Europa Liberă: Distribuția asta se va păstra până la anticipate, cum credeți?Vitalie Călugăreanu: „Cu siguranță, da! Electoratul în Republica Moldova învață să analizeze. Bine, este electoratul care votează hrișca și acolo nu prea ai mare lucru ce să schimbi, pentru că sunt oameni care fac asta, dar electoratul care analizează și își dă votul conștient începe să pună lucrurile destul de bine pe cântar. Eu am siguranța că alegerile parlamentare anticipate vor desena un alt peisaj politic parlamentar în Republica Moldova.”Europa Liberă: Eu am două întrebări de precizare, dar întâi și Nicolae să ne spună ce vede el îndărătul acestor cifre, tendințe și dacă ele vor rămâne la fel spre anticipate.Nicolae Negru: „Într-un fel, era de așteptat ca Partidul Socialiștilor să cadă în jos, ei au o problemă, problema liderului. Chiar dacă li s-a spus că nu trebuie pus dl Dodon în fruntea acestui partid, ei pur și simplu nu au pe cine pune. Altcineva? Pe Bolea să-l pună sau pe Ivan Ceban?...”Vitalie Călugăreanu: „Pe Ceban puteau să-l pună...”Europa Liberă: Batrîncea e cel mai răsărit între ei. Iată deja e vicepreședinte la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).Nicolae Negru: „Da, Batrîncea, dar oricum nu are greutatea lui Dodon. Dodon a făcut acest partid.”Europa Liberă: Ați făcut un calambur fără să vreți: greutatea lui a tras partidul în jos, așa-i de greu...Nicolae Negru: „Nu, nu, ce voiam eu să spun e că importante sunt relațiile într-un partid. Dodon este, să zicem, stăpânul, că el a format acest partid, el i-a ales pe toți, el a făcut listele. Și nu există certitudinea că scoate-l pe Dodon și acest partid nu se va împrăștia...”Europa Liberă: Adică, fără el nimeni nu mișcă în front, cum era și la Filat?Nicolae Negru: „Exact așa! Ați observat pe cineva să aibă vreo inițiativă care să-l deranjeze pe Dodon cândva sau cineva să spună altfel?”Europa Liberă: Țîrdea era cel mai rebel acolo, nu?Nicolae Negru: „Țîrdea nu, Țîrdea e o marionetă, el e rebel atunci când i se spune; el e rebel cu voie de la cel de mai sus, de la președinte.”Europa Liberă: Deci, scoaterea lui Dodon din frunte oricum n-ar fi salvat partidul?Nicolae Negru: „Nu ar fi salvat partidul, partidul s-ar fi destrămat așa ca un castel de nisip. E adevărat, Ion Ceban e, să zicem așa, o figură proeminentă, dar el este omul lui Dodon. El l-a adus în partid, el i-a adunat acolo. Este Zinaida Greceanîi, dar iarăși ea este o persoană legată de Dodon afectiv, așa cum este legat și Ion Ceban emoțional de Dodon.”Europa Liberă: Ceea ce a făcut Dodon, după ce totuși a rămas în fruntea partidului, l-ar fi putut ajuta totuși să rămână pe linia de plutire sau tot ce a făcut el, mă rog, sfătuit sau nesfătuit e...Nicolae Negru: „El putea să facă o mișcare, să zicem așa, mai înțeleaptă, putea să rămână în partid cumva, să tragă sforile, dar să pună în față pe cineva, ca partidul să-și mențină această unitate.”Europa Liberă: Iată asta-i întrebarea – când iese el cu tot felul de chestii în ziua de sfânta vineri cu (spune lumea) tot felul de inepții - și eu uneori sunt de acord cu lumea asta -, ideile astea cu factura, cu alte chestii, cu „Maia Sandu îi marioneta trasă de sforile occidentale”, toate ideile astea e musai el să le scoată pe gură? El chiar crede că asta îi aduce puncte?Nicolae Negru: „El chiar crede, dar noi, ce, vedem vreo deosebire între Dodon când era președinte și Dodon când nu este președinte? Acesta e nivelul lui, asta el poate, asta el poate produce și lui i se pare că el este ca vorba ceea țărănească: prostul nu-i prost destul, dacă nu e și fudul sau fudulia e un ingredient obligatoriu.”Europa Liberă: Când spuneți „fudul și prost”, aveți în vedere și orator?Nicolae Negru: „Pretinsul orator, fiindcă el spune lucruri care nu se leagă pur și simplu cu realitatea, care dezechilibrează, nu numai atunci când era președinte el dezechilibra Republica Moldova, o înclina într-o coastă, dar acum dezechilibrează partidul, că eu nu cred că sunt toți, chiar dacă i-a selectat el, eu nu cred că sunt toți ca Dodon, dar el, se pare, e în situația omului care a nimerit într-o mlaștină și în loc să fie foarte atent, să-și gândească foarte bine mișcările de ieșire din această mlaștină, el se agită, el face mișcări bruște, iar asta numai îi înrăutățește situația.” Vitalie Călugăreanu: „Scopul tergiversării dizolvării acestui parlament a fost anume acesta – pentru a-i oferi răgaz lui Igor Dodon și PSRM-ului anume pentru lansarea acestor inițiative populiste pe care le vedem în ultima vreme și, din punctul acesta de vedere, ei pur și simplu profită de această perioadă în care încă nu avem o decizie a Curții Constituționale pentru anularea sau menținerea stării de urgență și care i-ar dezlega cumva mâinile Maiei Sandu pentru dizolvarea parlamentului tocmai pentru a propulsa aceste inițiative cu gândul că acestea dau cumva de mâncare, alimentează electoratul de stânga. În realitate, oamenii înțeleg destul de bine, Igor Dodon a avut și are în continuare toate posibilitățile și pârghiile administrative, parlamentare și controlul asupra guvernului pentru a face aceste lucruri și a avut ani în care a putut să facă aceste lucruri pentru binele cetățenilor de care spune acum că își face griji. Or, în perioada când a fost la butoane nu prea a venit cu inițiative socialiste, ca să zic așa, în binele cetățenilor.”Europa Liberă: Am făcut și eu micul meu sondaj tocmai în ideea să descos un pic, să desfac firul în patru, de ce ceea ce îi aducea beneficii lui Dodon – sunt de acord cu Dvs. că avea același stil, același comportament, începând de la halatul cu inscripția pe spate și stema și terminând cu ce spunea el că Maia Sandu își ia rucsăcelul că nu o leagă nimic, că nu știu ce, dar ceea ce i se ierta sau era cumva justificabil când el era cu sceptrul prezidențial, acum când îi un ex-președinte și vorbește despre Maia Sandu că e un Plahotniuc în fustă, însăși natura acestui mesaj la aceiași oameni, cel puțin care erau neutri, nu erau neapărat fanii lui, dar și la fanii lui trezește deja un fel de repulsie. Când el chiar inițiativele „bune”, fanteziste, dar „bune”, populiste cu compensarea facturilor le îmbracă în niște motivații și le condimentează cu tot felul de apropouri la adresa adversarului politic, pe de o parte, îl umilește, dar, pe de altă parte, spune că „voi știți că noi doi, de fapt, contăm, că restul sunt pokemoni, că noi doi, ne certăm noi cât ne certăm, dar noi trebuie să facem alianță, hai să facem un guvern, noi ne înțelegem când facem”... Nicolae Negru: „Hai să stabilim data alegerilor...”Europa Liberă: Da, da...Nicolae Negru: „Că vrea să se întâlnească cu Maia Sandu...”Europa Liberă: Da, că eu sunt important. Și atunci, iată, genul acesta de a face politică, minus prestația de ex-președinte, și avem suficienți ex-președinți care, totuși, oferă un exemplu de comportament de fost președinte, toate împreună, repet, la nivel de limbaj, la nivel de comportament i-au luat mult din punctaj. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, totuși, dacă acum se produce realmente o rocadă clasică, adică ideea socialistă, stânga socialistă, așa cum era ieri, pseudosocialistă, spun unii, se produce acum o schimbare, judecând după sondaj, după atmosferă și vine o dreaptă eventual autentică și Republica Moldova se împământenește în ideea europeană? Vitalie Călugăreanu: „Asta vom vedea. Eu nu pot să înțeleg, mă întorc doar un pic la ceea ce ziceați anterior, Igor Dodon nu se poate împăca cu gândul că este deja un „ex”-. Din punctul acesta de vedere, aceste inițiative pe care le vedem din partea d-lui, prin care încearcă să se impună în continuare ca unul din decidenții acestui spațiu, par uneori ridicole. Și nu știu dacă își dă bine seama de lucrurile acestea, în orice lucruri noi le vedem în sondaje. Acum, legat de întrebarea Dvs., cetățenii vor decide încotro înclină balanța în mod sigur la alegerile parlamentare anticipate, care cu siguranță nu mai au cum să nu mai aibă loc. Dacă se îndreaptă Republica Moldova pe o cale europeană sigură, acest teritoriu, așa cum zicea cronicarul Ureche, Moldova stă întotdeauna în cale tuturor relelor. Și, judecând după lucrurile care s-au mai întâmplat în Republica Moldova și schimbările care s-au produs, eu nu m-aș încumeta să spun că parcursul nostru european este garantat. Mai ales că vedem tot felul de frământări pe segmentul de dreapta proeuropean și dreapta unionist, acolo unde se dă o luptă, neclară, din punctul meu de vedere, pe principii absolut păguboase pentru partida proeuropeană și proromânească, în general. Pornind de aici, plus că vedem și partide, ca să zic așa, create și împinse pe acest segment, și aici mă refer la partidul dlui Chicu, care se declară proeuropean, după ce am văzut retorica pe care a avut-o Ion Chicu sub regimul Plahotniuc și sub regimul Dodon.”Europa Liberă: Dvs., apropo, credeți în versiunea că este alternativă pentru Candu?Vitalie Călugăreanu: „Jocul acesta pe care îl vedem al dlui Chicu o să iasă cumva în evidență...”Europa Liberă: Dar e autonom el sau nu?Vitalie Călugăreanu: „Nu, din punctul meu de vedere, nu și asta o să se vadă un pic mai încolo. Probabil este o variantă de rezervă pentru anumite partide care ar putea fi scoase la un moment dat din joc și nu vor mai putea să candideze la următoarele alegeri.”Europa Liberă: Dl Negru, revine Moldova la cursul proeuropean autentic, dacă e să-l considerăm autentic?Nicolae Negru: „Se produce un fenomen interesant. Maia Sandu l-a învins pe Dodon și văd că PAS-ul face mișcări nu spre dreapta, dar face mișcări spre centru, am impresia că PAS-ul vrea să substituie PD-ul, PD-ul lui Plahotniuc, PD-ul care ținea o parte centrală a spectrului, a alegătorilor și chiar am impresia că vrea să apuce și să treacă undeva pe terenul socialiștilor, socialiștilor, să zicem așa, moderați, cam mai aproape de centru. De ce spun asta? Uitați-vă la mesajele Maiei Sandu și ale PAS-ului. În privința relației ei cu Rusia, în privința integrării europene nu e prea mare deosebire, există o asemănare între mesajele Maiei Sandu și ale lui Dodon. Mă refer și la problema trupelor ruse, mă refer la problema transnistreană, la muniții ș.a.m.d. Am văzut și discursul Maiei Sandu la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în mod evident Maia Sandu încearcă să nu supere cumva Rusia, se pronunță așa...”Europa Liberă: Pentru că vorbește președintele Sandu sau?... Nicolae Negru: „Pentru că vorbește președintele care vrea să-și asigure o majoritate. Am impresia uneori că se vrea chiar o majoritate constituțională, dar e aici o schemă, o anumită strategie care i-a fost caracteristică lui Zelenski, dacă vă amintiți. Exact cum Zelenski a luat acea majoritate zdrobitoare în cursa prezidențială și imediat după asta a dizolvat parlamentul. E altă Constituție în Ucraina, nu a avut problemele pe care le are Maia Sandu, a organizat alegeri parlamentare și a câștigat masiv, și a format guvernul, și acum nu are problemele pe care ale are Maia Sandu, dar e adevărat că se erodează popularitatea lui Zelenski, au apărut anumite probleme concrete în care el s-a manifestat nu așa cum așteptau simpatizanții săi. Chiar și în relațiile cu Rusia, ce promitea Zelenski? Că el va face pace în Donbas, aici s-a văzut că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Eu cred că mesajul Maiei Sandu se va schimba după alegerile parlamentare, poate că ea va fi mult mai clară, mai principială în această problematică a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În această atitudine și față de integrarea europeană nu prea aud că noi vom merge spre Europa, noi vom depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, e un fel de...”Europa Liberă: Asta l-a nemulțumit pe Țîcu, la asta se referă Țîcu, atunci când îi reproșează Maiei Sandu un discurs struțo-cămilesc? Nicolae Negru: „Cred că și la asta. Au mai fost acolo detalii, dar chiar când a vorbit despre problemele legate de Rusia, a fost întrebată de un deputat din Estonia, dacă nu mă înșel, care probleme le-a numit? A numit problema economică, dar problema economică trebuie nuanțată. De ce a apărut această problemă economică? Din cauză că Rusia a pedepsit Republica Moldova atunci când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere, atunci au urmat și acele embargouri și a urmat și introducerea taxelor vamale pentru producția moldovenească.”Europa Liberă: Da, cum se spune la țară, a vrut să-i pună sârmă în bot?Nicolae Negru: „A vrut să-i pună sârmă în bot.”Europa Liberă: Dar Maia n-are curajul necesar.Nicolae Negru: „Toate colțurile acestea le ocolește și lucrul acesta e la vedere.Europa Liberă: Pentru că e președinte, asta vă întrebam, dacă ar fi doar exponenta PAS-ului, care vrea să vină călare pe cal alb în parlament, poate ar fi mai dură?Nicolae Negru: „Ce înseamnă pentru că e președinte? Și președintele are obligația să spună lucrurilor pe nume. Asta nu înseamnă că dacă ești președinte, atunci poți să spui jumătate de adevăr.”Europa Liberă: Trebuie să fii al tuturor, inclusiv al fanilor Rusiei.Nicolae Negru: „E adevărat, e al tuturor. Asta înseamnă să menții relații bune cu Rusia, dar de pe poziții principiale, de pe poziția interesului Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că te joci cu suveranitatea, cu integritatea sau cu securitatea Republicii Moldova.”Europa Liberă: Eu revin la întrebare și iarăși pe Vitalie îl rog să-mi răspundă – modul acesta de comportament, pe care, mă rog, îl critică Octavian Țîcu, și nu doar unioniștii, acesta este vehiculul proeuropean pe care aflat la putere prezidențială crede că poate fi exploatat ca să le aducă succes?Nicolae Negru: „Eu am impresia că e un fel de realpolitik. De unde vine realpolitik-ul știm. Vine de la Berlin, vine din Germania. Germania se comportă în felul acesta, vrea ca și cum să fie prietenă și cu unii, și cu alții, dar această prietenie se face, de fapt, în detrimentul și unității europene, și al unor membri ai Uniunii Europene. Acest Nord Stream 2, de exemplu, este în mod evident un proiect geopolitic, chiar dacă Angela Merkel spune că este economic. Este evident, lucrurile încă nu s-au clarificat, Putin dacă ar fi știut că Nord Stream-ul este asigurat, poate se comporta acum altfel decât se comportă, fiindcă este iarăși evident că e un proiect de ocolire a țărilor baltice, a Ucrainei... Dacă el n-ar avea această problemă, el s-ar comporta altfel și mie mi se pare că trebuie să fii ipocrit să nu recunoști asta, așa face Germania.”Europa Liberă: La realpolitik-ul german trebuie de remarcat că la bugetul pe care îl are Germania își poate permite sau Macron, care este o supapă economică extraordinară a Uniunii Europene, el la fel își poate permite să mai prietenească, nu și Berlusconi, care, mă rog, din alte rațiuni era prieten cu Putin. Vitalie, dumneata cum crezi, lui Dodon ar trebui, de fapt, să-i placă chestia asta, când el spune că președinția e sub comandamentele occidentale? Dacă e sub comandamentele occidentale și aplică realpolitik, atunci Dodon n-ar trebui să o critice. Dar vă întreb – asta este formula de succes a președintelui Sandu?Vitalie Călugăreanu: „Noi nu trăim pe Marte, noi, atunci când analizăm retorica, discursul unui șef de stat, trebuie să ținem cont de situația regională care se întâmplă acum și vedem ce se întâmplă la granița ruso-ucraineană. Să ne aruncăm cu sapa la avioane în momentul acesta nu cred că este cazul și aici mă refer la ceea ce discutați un pic mai devreme legat de această retorică destul de moale a Maiei Sandu în raport cu...”Europa Liberă: Echilibrată...Vitalie Călugăreanu: „...echilibrată a Maiei Sandu în raport cu Federația Rusă. Pe de altă parte, mai trebuie să ținem cont de un aspect, și anume de această situație de provizorat, în care e provizorat guvernamental de ceva luni, când oamenii lui Dodon sunt la butoane în executiv, rudele lui Dodon sunt șefi și miniștri la apărare și, în acest context, situația Maiei Sandu este destul de delicată, din punctul meu de vedere, pentru ca să ai un mesaj cumva mai rigid față de Federația Rusă, un mesaj pe care, da, recunosc, o bună parte din cei care au votat-o pe Maia Sandu l-au așteptat, adică o poziție mai categorică în raport cu Federația Rusă. Și eu sunt convins că o astfel de poziție la un moment dat va veni, dar atunci când lucrurile la nivel politic în Republica Moldova se vor aranja altfel, or în momentul acesta Maia Sandu se găsește într-o situație în care este boicotată practic de instituțiile guvernamentale și pe acest fundal ea nu are cum să se arunce, așa cum ziceam, cu sapa după avioane și să înceapă să promoveze aceste mesaje antirusești.”Europa Liberă: Să vă întreb și invers, insistând pe același subiect, în anticipate și, în general, în acest moment de răscruce este posibil ca stânga să se revanșeze, chiar cu scorul acesta modest al socialiștilor pe care îl arată sondajele, dar având și în vedere că și pe stânga acolo se întâmplă niște fortificări Гражданский союз, deci, pentru că există acest mesaj echilibrat, unioniștii spun chiar nehotărât, se poate întâmpla o revanșă de stânga?Vitalie Călugăreanu: „Haideți să punem pe cântar care ar fi prioritățile electorale ale electoratului din Republica Moldova, să înțelegem dacă electoratul ar vota în primul rând geopolitic sau ar vota anticorupție, așa cum încearcă să promoveze această luptă anticorupție președintele Maia Sandu și partidul pe care l-a reprezentat. Din punctul meu de vedere, un eventual succes pe domeniul anticorupție, dacă acest efort pe care îl face președintele Maia Sandu pe domeniul combaterii corupției va da la un moment dat rezultate, am în vedere până la alegerile parlamentare anticipate, factorul acesta geopolitic va trece pe planul doi.”Europa Liberă: Ce fel de succes ar putea înregistra?Vitalie Călugăreanu: „Mă refer la dosare...”Europa Liberă: Să se ducă cineva la închisoare, efectiv?Vitalie Călugăreanu: „Absolut! Din câte cunosc, sunt câteva dosare pe care Maia Sandu le veghează, ca să zic așa, încearcă să le țină sub control și să pună cumva presiune asupra procurorului general ca aceste dosare să se miște și dacă lucrurile astea se vor întâmpla – geopolitica nu va mai conta atât de mult, dar, pe de altă parte, trebuie să mai remarc și faptul că în ultima vreme destul de mulți vorbitori de limbă rusă văd care comentează pe rețelele de socializare, care apreciază acest efort pe care-l face șefa statului anume în sensul scoaterii acestei țări din mrejele mafiei.”Europa Liberă: Mergând spre redacție, ascultam știrile la radio și mă gândeam că poate nici nu trebuie atâta presiune, cât să scoți, de exemplu, cea mai recentă investigație din care rezultă că judecătorul are o concubină, concubina a primit un duty-free la aeroport, aia a călătorit cu avionașul bine mersi, judecătorul călătorea frecvent în Israel, deci, mai concludent decât așa ceva nici nu poate să existe, doar prezinți aceste fapte și atunci poate chiar și alegătorul de limbă rusă se va întreba: dar de ce eu trebuie să plătesc din cotizațiile mele iată așa un mod de viață și așa un mod de a organiza statul? Dar, Nicolae, revanșa stângii e posibilă, chiar dacă sondajul arată că socialiștii sunt în derivă?Nicolae Negru: „Bine, e o dezorientare a electoratului în legătură cu ceea ce s-a produs în campania prezidențială, mă refer la electoratul, la nucleul dur al electoratului pro-rus, pro-Putin, putinist, fiindcă ei au suferit înfrângere și e o înfrângere dureroasă. Dodon a suferit înfrângere, chiar în pofida chemărilor lui Putin de a-l vota pe Dodon, zicea că Dodon e persoana ceea care face bine relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia, cu toate astea, a pierdut Dodon. Asta înseamnă că o anumită parte a electoratului, sunt de acord cu Vitalie, o anumită parte a electoratului s-a săturat de această corupție, s-a săturat de modul cum se conduce la noi, că cei care sunt sus își umplu buzunarele fără să le pese absolut de lege, de obraz. Dar eu cred că această străpungere, cum se spune în limba engleză, nu e atât de simplă, un judecător e prea puțin, trebuie să se întâmple ceva serios, adică o captură foarte mare, un rechin trebuie prins ca lumea să zică: uite-te, s-a pornit, e altă situație. Și, din păcate, Maia Sandu aici nu poate face mult, nu de ea depinde, depinde de procuratură, care vedem cât de independentă este, depinde chiar și de ceilalți judecători, că până la urmă tot în instanță o să ajungă un caz sau altul de corupție.”Europa Liberă: Când ați spus de rechin mă gândeam, dar atunci când Filat a ajuns la închisoare, s-a produs această rupere a ghețarului?Nicolae Negru: „Nu, fiindcă nu exista încrederea în această justiție, toată lumea a zis că e o răfuială între dânșii, nu au împărțit ceva și acum își sparg capetele.”Vitalie Călugăreanu: „A fost un proces total netransparent.”Nicolae Negru: „Da, a fost un proces netransparent, s-a văzut că...”Europa Liberă: Deci, ar fi necesar nu doar un rechin, dar încă și condamnat transparent, cu probe?Nicolae Negru: „Da, condamnat transparent, să vedem că avem judecători care chiar se conduc de buchea legii, nu se conduc de o indicație a cuiva, nu vor să facă pe plac Maiei Sandu, să zicem, sau lui Dodon, sau lui Plahotniuc, dar așa spune legea – așa fac ei, până aici eu cred că este destul de mult. Uitați-vă, procurorul general a venit, l-a eliberat dintr-odată pe Platon și cine crede că în cazul acesta a triumfat justiția? Eu cred că, dacă s-ar face un sondaj, mulți ar pune sub semnul îndoielii că noi ne mișcăm în direcția corectă și ceea ce s-a făcut până acum, că iată încă un dosar, încă un dosar, dar cine? De la banca cutare, niște persoane nu de primă mărime, dar niște persoane care cu siguranță au executat niște comenzi ale cuiva și iarăși iese că noi prindem peștișorul mic, dar geopolitica nu o să se ducă în niciun caz, există o mare parte de alegători care vor vota pentru un politician, fie chiar corupt, numai dacă el merge în direcția corectă, fiindcă la noi morala e relativă, să spunem, atitudinea față de corupție e relativă, ea merge până atunci până când nu te privește personal, dar dacă te privește, atunci unii se mai uită cu o anumită indulgență.”Europa Liberă: O întrebare legată de acest clivaj sau răscruce între Est și Vest, modul de luptă cu COVID-ul pe cine ajută mai mult? Cum s-a descurcat guvernul Chicu, Dodon, cum se descurcă acum convențional Maia Sandu cu Ciocoi interimar, ajutoarele, vaccinurile care au venit și de unde au venit într-un fel arată sau nu, este o hârtie de turnesol după campania de luptă cu COVID-ul?Vitalie Călugăreanu: „Știți, depinde cum percep oamenii mesajele pe care le transmit cei doi poli. Pe de o parte, Maia Sandu a intervenit și, din câte ne-a spus public, a intervenit personal și dă telefoane chiar ea pe la companiile mari producătoare de vaccinuri pentru a aduce cât mai mult vaccin în Republica Moldova, pe de altă parte, avem celălalt pol, Igor Dodon și PSRM-ul cu guvernul Chicu, fostul guvern Chicu, care nu au prevăzut nici măcar un ban în buget pentru procurarea vaccinurilor și am fost nevoiți să luăm bani din fondul de rezervă al guvernului pentru a achiziționa măcar un pic de vaccin. Iată, lucrurile astea e interesant cum le vor percepe oamenii.”Europa Liberă: Și cum le percep, iată să-mi spuneți Dvs., creșterea asta de zece la sută disponibilitate să se vaccineze, cele mai proaspete sondaje arată că într-un an de zile cu zece la sută a crescut dorința oamenilor. Deci, cui îi atribuie?Vitalie Călugăreanu: „Oamenii le percep diferit lucrurile astea, pentru că politicul și ceea ce ziceam un pic mai devreme, geopolitica prevalează uneori inclusiv asupra lucrurilor care ar trebui să se întâmple în mod firesc, adică să înțelegi că cine ți-a făcut bine, cine-ți vrea binele și cine ți-a făcut mai mult rău, de asta zic că, dacă vreți o marjă, cred că 70 la 30 înclină să înțeleagă lucrurile așa cum sunt, 30 la sută cred că încă în continuare merg pe factorul politic, că eu sunt cu acest politician care mă reprezintă ș.a.m.d.”Europa Liberă: Eu sunt foarte curios iată să știu, nu știu sociologii dacă au asemenea comentarii, dacă în scorul general al popularității politicienilor, partidelor, componenta asta de COVID, de luptă cu COVID-ul trage la cântar și cât de mult trage la cântar, pentru că iarăși și fanii lui Dodon au ajuns la concluzia că Dodon a făcut un mare deserviciu, că s-a băgat el, era frontmen-ul, dincolo de faptul că și-a dăunat, el a dăunat, în general, campaniei de anti-COVID și acum la urne când se va duce lumea, probabil în buletin va marca și pornind de la experiența lui anti-COVID?Vitalie Călugăreanu: „Eu sunt absolut convins că cetățenii vor sancționa PSRM-ul și această așa-zisă majoritate parlamentară controlată de Igor Dodon pentru acest joc de-a instituirea stării de urgență, pentru amânarea alegerilor parlamentare anticipate, lucrurile astea sunt atât de evidente, încât nu cred că oamenii nu sesizează lucrurile astea, mai ales după ultimele decizii când au fost în genere anulate puținele restricții care erau impuse de această comisie pentru situații de urgență. Acum orice om care are un minim spirit de analiză se întreabă: OK, dar care este atunci rostul menținerii acestei stări?”Europa Liberă: Dar ce ați fi vrut, dle Călugăreanu, iar mitraliere, TAB-uri cu mitraliere la răscrucea drumurilor?Vitalie Călugăreanu: „Nu, eu în general nu am înțeles din start care a fost rostul acestei stări de urgență.”Europa Liberă: Vă faceți într-o ureche, cum se spune la țară, ați înțeles foarte bine care a fost rostul...Vitalie Călugăreanu: „Nu, politic, eu am înțeles foarte bine care este rostul, dar pornesc de la premisa că noi avem în fruntea acestui stat niște oameni care gândesc prin prisma cetățenilor, dacă ai vrut să faci bine cetățenilor și să oprești pandemia, și să rupi lanțul pandemic, atunci trebuiau niște măsuri urgente, de scurtă durată, ai rupt lanțul pandemic și dai voie economiei să respire, oamenilor să meargă după ora 23 acolo unde au de mers, nu institui niște reguli total aberante tocmai pentru ca să justifici această stare de urgență cu scop politic de a evita dizolvarea parlamentului.”Europa Liberă: Cineva îmi spunea că legile, în general, se fac pentru oameni cumsecade care au bun-simț și obraz, că cine nu are obraz și continuă să neglijeze restricțiile, poți să-i pui și stare de urgență sau... Nicolae, Dvs. cum credeți, lupta cu COVID-ul cui i-a adus mai multe profituri?Nicolae Negru: „Lupta cu COVID-ul le-a adus profituri tuturor, cei care credeau că există virusul...”Europa Liberă: Farmaciștilor, în primul rând...Nicolae Negru: „Da, farmaciștilor, în primul rând. Eu cred că pentru unii trage la cântar activitatea Maiei Sandu, în sens că a telefonat, a trimis scrisori, a luptat să vină vaccinuri în Republica Moldova, pentru alții cred că contează modul de comportament al lui Dodon, al guvernului, accentul acesta pe vaccinul rusesc, el spunea că eu o să fiu cobaiul, eu primul o să mă vaccinez, că putem să avem încredere. E adevărat că pe urmă lucrurile s-au mai...”Europa Liberă: Dacă nu s-a vaccinat Putin, nici el nu prea era așa disponibil.Nicolae Negru: „Da, nu s-a vaccinat Putin și el a dat... Dar asta e, celora care le place Rusia, le place Putin, le place Dodon...”Europa Liberă: Vezi Comratul, ce a făcut cu...Nicolae Negru: „Da, tot Comratul, Taraclia ș.a.m.d. au și întors vaccinurile.”Vitalie Călugăreanu: „Totuși, Pfizer-ul l-au luat.”Europa Liberă: «Трошки для сэбэ» (oleacă pentru sine), cum spun ucrainenii.Nicolae Negru: „Asta demonstrează, totuși, cât de influențabili sunt cetățenii de acolo din Autonomia Găgăuză. Iată, ei o să voteze sau în cazul lor la cântar o să tragă acest COVID în folosul lui Dodon. În alte cazuri o să tragă în partea cealaltă, dar eu cred că până la urmă modul de comportament al lui Dodon a fost rușinos, al guvernanților a fost rușinos și majoritatea cetățenilor care, să zicem așa, au un anumit discernământ, desigur că o să taxeze acest comportament și asta o să-i determine pe cei care, puțini la număr, un procentaj de 16 la sută dintre participanții la vot, vorbitori de limbă rusă mă refer, au votat pentru Maia Sandu în alegerile prezidențiale. Păi, acești 16 la sută cred că s-au convins că au procedat corect, după comportamentul Maiei Sandu, și poate că o să mai vină și alții care o să voteze în favoarea Maiei Sandu sau în favoarea PAS-ului, în favoarea acestei idei noi de guvernare pe care vrea să o reprezinte Maia Sandu.”Europa Liberă: Deci, vom trăi și vom vedea, inclusiv managementul anti-COVID ce dividende va aduce, cui mai mult, cui mai puțin. Nu vreau să las impresia că lansez ditirambi la adresa statului Israel, dar nu contenesc să repet că eu nu-mi imaginez în Israel, de exemplu, prim-ministrul să discute în termenii aceștia: hai schimbați, vă rog, lingurița, hai nu mai împărtășiți cu o singură linguriță sau să discute despre: dar poate vă vaccinați, dar poate nu vă vaccinați... Deci, categoric, dacă vreți să mergeți la restaurant și la plajă, și în locurile sfinte, vaccinați-vă și prezentați acte! Și e vorba de un stat care a apărut, dacă vreți, pe piatră seacă, în condiții de ostilitate în jur și cu elemente ex-sovietice cărate de prin Uniunea Sovietică, de prin toate republicile acolo, cu mentalități și cu tot felul de hibe pe care le-a depășit și-i cu contradicții interne, și cu lupte politice, și cu corupție, și cu tot ce vreți, dar e un stat care s-a vaccinat, care, iată, se poate prezenta exemplar, după mine, în fața lumii întregi cum se poate mobiliza un stat, așa cum s-a mobilizat în multe alte situații. Și aici chiar îi dau dreptate Partidului „Șor” care spune: poate luăm de acolo exemplu, ne uităm mai mult încolo? Poate e singurul moment în care îi dau dreptate dlui Ilan Șor atunci când iese cu aceste povățuiri de la distanță, письма из далека (scrisori de departe), cum era cândva despre Lenin. Aici noi o să punem punct și virgulă. Vă îndemnăm să aveți răbdare până la următoarea întâlnire cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, când iarăși vom avea material de analizat, să vedem încotro ne mișcăm, cât de repede, care-i intenția adevărată a politicienilor ușor de detectat după acțiuni, nu după vorbe, dar după acțiuni. Și asta vă îndemnăm noi de fiecare dată, memorie și acțiuni, faceți abstracție de bla-bla-bla.Nicolae Negru: „Uneori, din păcate, nu poți să detectezi nimic, că e incoerență și în vorbe, și în acțiuni.”Europa Liberă: Da, dar ținerea de minte ne ajută.Nicolae Negru: „Ținerea de minte nouă ne ajută, dar eu zic că nu ne ajută să înțelegem ce fac ei.”Europa Liberă: Mai devreme sau mai târziu se developează.Nicolae Negru: „Mie îmi place bancul acesta. Un analist îl întreabă pe altul: „Măi, tu înțelegi ce se întâmplă? – Eu acuși îți explic. – Pot și eu să-ți explic, tu înțelegi sau nu”?”Europa Liberă: Exact. Deci, pe curând!