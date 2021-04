Rusia blochează activitatea organizației lui Navalnîi. Se pregătește desemnarea ei drept „extremistă”, la fel ca Al-Qaida

15:10

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, anunță că-l va da in judecată pe Vasile Bolea pentru calomnie, după ce deputatul socialist i-a adus anumite acuzații, informează Telegraph.md, cu referire la comunicatul de presă al PAS. „Nu discut și nu am discutat niciodată cu judecătorul Nicolae Roșca din momentul intrării în exercițiul funcției. M-am văzut accidental, așa cum m-am [...] Articolul Sergiu Litvinenco anunță că-l va da in judecată pe socialistul Vasile Bolea pentru calomnie apare prima dată în Telegraph Moldova.