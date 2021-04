Ambasada Ucrainei în Moldova organizează o expoziție virtuală dedicată catastrofei de la Cernobîl. Cum o puteți accesa

14:00

Vrei să-ți continui studiile la o Universitate din Moldova, dar te pierzi prin informațiile oferite de site-urile oficiale ale universităților și nu știi la ce să te aștepți? Nu ai idee ce cursuri vei studia? Unde vei putea face stagiul de practică? Și unde te vei putea angaja după absolvire și ai încă multe alte întrebări fără răspuns? Echipa #diez vine și în acest an cu 10 evenimente online, cu participarea a trei invitați, un profesor, un specialist și un student, care îți vor răspunde la întrebările care te interesează despre o anumită specialitate. De asemenea, vom avea și șase evenimente speciale cu câte un invitat, care are un job interesant pe piața din Moldova, așa încât să te informăm și să te ajutăm să iei o decizie în privința studiilor tale universitare. Articolul Dacă rămân acasă, merg la…? #diez invită viitorii studenți interesați de Litere la primul eveniment online de orientare în carieră din acest an apare prima dată în #diez.