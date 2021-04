(GALERIE FOTO) Lista nominalizărilor și câștigătorilor celor mai importante premii Oscar 2021

10:00

NASA și-a bucurat în weekend urmăritorii de pe Twitter, oferindu-le șansa exclusivă de a arunca o privire în interiorul navei spațiale SpaceX Crew Dragon Endeavor. Echipajul a fost filmat chiar în timpul efectuării testelor de conexiune și comunicare. A look inside the SpaceX Crew Dragon Endeavour spacecraft during commmunications checks. L-R: @Thom_Astro, @Astro_Megan, @Astro_Kimbrough, & […]