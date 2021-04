Kievul își exprimă susținerea pentru Maia Sandu în legătură cu „deciziile neconstituționale” privind Curtea Constituțională

07:50

Luni, 26 aprilie, va începe, pe flancul estic al NATO, exercițiul multinațional de amploare Defender Europe 2021, condus de Forțele Terestre americane (US Army). La manevrele militare din acest an, care se vor încheia pe 13 iunie, participă aproximativ 28.000 de militari din 26 de țări membre ale NATO și partenere, potrivit precizărilor US Army.