Autoritățile Țărilor de Jos au hotărît să întrerupă traficul aerian cu India

03:30

Marca de bijuterii Faberge va lansa un ou unic de Paște în cinstea marcării a 10 ani de la premiera serialului "Game of Thrones". Acest lucru este anunțat pe pagina Twitter a companiei.Potrivit publicației WWD, dezvoltarea schiței pentru ou sub formă de dragon cu aripi a fost realizată de designerul de costume al "Game of Thrones", Michelle Clapton, precum și de designerul principal al Faberge