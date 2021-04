Bill Gates face anunţul momentului! A dezvăluit data exactă când am putea scăpa de COVID. Vom reveni complet la normalitate

11:40

Nu există nicio îndoială că 2021 este un an critic pentru toate cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) din motive serioase. Asa fiind, abordarea amenințărilor și provocărilor globale și regionale este o sarcină fundamentală atât a diplomației bilaterale, cât și a celei multilaterale. Acest adevăr evident a inspirat organizația mondială să adopte pe 12 decembrie 2018 o rezoluție prezentată de 120 de țări, prin care s-a convenit ca în fiecare an, la 24 aprilie, să fie sărbătorită Ziua Internațională a Multilateralismului și Diplomației pentru Pace. Romania si Republica Moldova au votat in favoarea acestei rezolutii.