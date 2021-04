Albania: partidul Socialist de guvernământ pe punctul de a recâștiga majoritatea parlamentară

09:30

Cinci partide ar avea șansa să acceadă în viitorul parlament în cazul unor alegeri anticipate, arată datele proaspătului sondaj, realizat de către Institutul Republican Internațional. Potrivit cercetării, în viitorul legislativ ar putea intra: PAS, PSRM, Partidul Nostru, Partidul „Șor” și Platforma DA. 37% dintre respondenți sunt de părere că alegerile parlamentare anticipate ar trebui să se desfășoare în următoarele șase luni. Ce cred alegătorii despre un eventual scrutin parlamentar anticipat? Pe 15 aprilie, Curtea Constituțională a constatat că sunt întrunite circumstanțele pentru dizolvarea parlamentului. Ulterior, Maia Sandu a declarat că va semna curând decretul prezidențial pentru dizolvarea legislativului și că alegerile anticipate nu mai pot fi evitate. Iar la Strasbourg, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Maia Sandu a spus că cetățenii moldoveni vor ca președinția să-și unească forțele cu un nou parlament și cu un nou guvern pentru a curăța țara de viciile care o împiedică să se dezvolte. Și în Moldova profundă oamenii vorbesc despre anticipate, care ar deschide posibilitatea schimbării personajelor politice care conduc țara. Europa Liberă a adunat mai multe păreri în comuna Cărpineni din raionul Hâncești.– „La această criză s-a ajuns din cauza politicienilor, oamenii la sat muncesc și muncesc toată ziua, ia uitați-vă cum foiesc toți, își cumpără sămânță, răsad, omul muncește să aibă, dar cei de sus vor să se îmbogățească. E un dezastru în țara noastră.”Europa Liberă: Și ideea asta că trebuie să se ajungă la anticipate, Dvs., alegătorii, ce părere aveți?– „Cu anticipatele acestea mai nu-s de acord, asta-i cheltuială de bani și râs în țară, de-atâta că o să fie tot cam aceeași componență care este, de-atâta că oamenii pe unii nu-i cred, în alții s-au dezamăgit de-acum.”Europa Liberă: Dar în actualii deputați aveți încredere?– „În actualii deputați, ei dacă s-ar uni și ar lucra pentru lume, ei așa și au trebuit să facă, să lucreze toți pentru lume, dar ei socot că omul poate trăi cu 1.300 de lei pe care mi-i dă mie, că am lucrat 29 de ani pedagog, noi, dacă n-am avea copii să ne ajute, îndeobște ne-am târâi pe brânci.”Europa Liberă: Dar, în general, cum explicați dezamăgirea cetățenilor în politică, în cei care ajung la putere, doar tot cu votul Dvs. au ajuns să guverneze?– „Da, cu votul oamenilor au ajuns, de-atâta că ei în campania electorală umblă și amăgesc lumea toți, și plătesc la oameni, și umblă și strigă: acela sus, celălalt jos, acela sus, celălalt jos!”Europa Liberă: Și în campania electorală o să înceapă concurenți electorali să vină să vă bată la poartă, să vă ceară votul. Pentru ce o să votați - pentru partid, pentru om, pentru promisiune?– „Eu de-amu nu-i mai cred pe nimeni, eu de-amu cred că nici nu o să mă mai duc la alegeri, de-atâta că nu-i cred pe nimeni, eu în toți 70 de ani ai mei pe care-i am i-am votat pe toți – toți ne-au amăgit, niciunul nu a făcut ceea ce trebuie.”Europa Liberă: Oricum, cineva o să fie la putere?– „Cineva o să biruie, da, de-atâta că procentajul din acești care iese e tare puțin și din ceea ce o să iasă 30%, ori 33 îmi pare că, o să aleagă și o să aleagă tot pe aceia care-s plătiți, care umblă și strigă: trăiască cela și trăiască celălalt.”Europa Liberă: Dar irosirea unui vot tot își lasă amprenta asupra calității guvernării?– „Îi drept, dar vă spun, e dezastru mare că nimeni nu se poate orienta de cetățeni să aibă grijă, ei n-au grijă de cetățeni.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul satului și statului?– „Satul nostru, pe lângă alte sate, încă e un sat dezvoltat, dar al statului nu știu, nu știu ce o să fie cu statul nostru, dar nici nu avem stat noi de-acum, așa eu socot că n-avem stat, noi suntem fiecare de capul lui, numai atâta că ne ducem și primim pensia, nici n-avem stat, noi nu suntem conduși. Eu nu țin nici cu aceștia care au fost, nici cu cei care au venit, nu văd nimic bun și acum o să dea 120 de milioane pentru alegeri, să vedeți ce o să fie, că iarăși din nou nu o să se poată înțelege partidele și iar o să înceapă că unu-i tare și unu-i mare, dar banii aceștia o să fie irosiți degeaba, de-atâta că ei nu se gândesc cum ar trebui să facă, că ei o trebuit nu unul, dar toți să se unească și să voteze una și aceeași pentru om.”Europa Liberă: Vedeți că la crearea coalițiilor, acolo se împotmolesc aleșii poporului?– „Păi, eu știu că acolo se împotmolesc, de-atâta că lor nu le convine unul, nu le convine altul, dar și acei răi, și acei buni îs aleși de oameni și tot acel drept îl are și cel bun, și cel rău îl are în parlament, de-atâta că nu a venit el singur până nu l-au ales oamenii și fix așa o să fie și acum, tot așa.”Europa Liberă: Dar dacă Dvs. ați fi fost unul din acei 101 deputați, ce ați fi întreprins?– „Eu m-aș uni cu partidele proeuropene, dar n-ajung eu acolo, acolo ajung acei care au bani, dar de aceștia de-alde noi acolo n-ajung și nu le trebuiesc, și care s-a văzut acolo nu iese, până îl duce cu picioarele înainte nu iese din parlament, de-atâta că acolo-i bine. Ar trebui, cum a trecut în alt partid, să-l scoată din lista parlamentarilor, urgent să-și depună mandatul și el mai mult să nu fie în parlament dacă el trece în alt partid, că din asta suferă toată lumea.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Cărpineni, Hâncești, și întrebăm încotro, Moldova. Pe ce drum se îndreaptă azi țara?– „Spre Europa!”Europa Liberă: Așteptați alegerile parlamentare anticipate?– „E clar că le așteptăm.”Europa Liberă: Și ce vor decide ele?– „O să vedem ce vor decide, dar trebuie să schimbăm, că acesta nu-i parlament, acesta-i bătaie de joc.”– „Dar președintele-i bun acum? Nu-i bun președintele.”Europa Liberă: De ce?– „Trăim patru luni și nu a făcut nimic.”– „Dar nu poate face nimic, pentru că-i pun piedică aceilalți.”– „Dar nici nu o să facă... Ea cu America numai o să facă, dar cu noi, cu moldovenii nu o să facă nimic.”Europa Liberă: Cetățenii sunt pe diferite părți ale baricadei, ce ideea poate să-i unească?– „Numai România, cu România, dacă suntem români – cu România!”– „Haide, măi, cu România ta...”– „Lasă Odesa mai deoparte.”– „Te duci tu cu românii, cum era înainte cu România, își băteau joc de moldoveni.”Europa Liberă: Cum scapă Moldova de probleme?– „Președinte bun trebuie și gata, cum suntem noi нейтральная полоса (fâșie neutră) singură, iaca Belarusul cum trăiește, a?”Europa Liberă: Sunt proteste de un an de zile în Belarus.– „Iaca cum a fost, așa și este.”– „El îi hahol și el nu vrea cu România.”– „Nu vreau, dar ce?...”– „Tu du-te cu Putin, măi!”Europa Liberă: Se ceartă lumea de la politică?– „D-apoi cum!”– „Da!”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Cărpineni, Hâncești, și întrebăm cetățenii dacă așteaptă alegerile parlamentare anticipate.– „Cu mare plăcere, cu mare dorință, să fie o schimbare în țara asta, că atâția ani ne-au dus în haos foștii, cei care au fost la conducere și vrem o schimbare neapărat și cât mai repede. Cum am ales președintele, așa trebuie schimbați și guvernanții, să facă ceva schimbări în Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar societatea tot e dezbinată, iată chiar și aici, la piața din Cărpineni, vedeți că părerile sunt împărțite?– „Păi sunt împărțite, fiindcă ei nu înțeleg. Cum în patru luni, Maia Sandu nu reușește să facă atâta? El gospodar să fie în patru luni tot nu dovedește nimic să facă în familia lui, asta tot se face cu timpul, să începem schimbările de la un început bun.”Europa Liberă: Sunteți încrezătoare că următorul parlament se va deosebi tare mult de actualul?– „Sunt încrezătoare că schimbări o să fie, o să fie numai dacă lumea o să dea de acord, dar lumea dacă nu înțeleg și cer în timp de patru luni să le facă peste tot regulă, normal că nu o să fie.”Europa Liberă: Dar alegătorii atunci când își dau votul, și-l dau pentru partid, pentru persoană, pentru program, pentru promisiune, pentru ce?– „Mulți și-au dat votul și pentru bani, și pentru sacoșe cu mere acolo cu ce, că o fost mai bine cu rușii și lumea, mulți nu înțeleg, multe nu înțeleg, de-atâta și noi trăim într-așa o țară mizerabilă, că multă lume nu înțelege.”Europa Liberă: Pandemia vă îngrijorează?– „Da, ne îngrijorează, fiindcă e un fapt care într-adevăr...”Europa Liberă: Și alegerile organizate pe timp de pandemie ridică semne de întrebare?– „Nu ridică niciun fel de... Au pus stare de urgență fiindcă nu vor anticipate.”Europa Liberă: Dar în următorul parlament credeți că mai ușor se va crea o majoritate, mai ușor va fi învestit un guvern?– „Da, cred că mai ușor va fi.”Europa Liberă: Chiar dacă vin aceleași partide?– „Nu, dacă vin aceleași partide schimbări noi nu o să avem, cum se spune, omul dacă se schimbă de la picioare până la cap – alt om arată, așa și aici, dacă o să se schimbe majoritatea dintre dânșii o să avem un parlament și o să avem o viață destoinică să putem trăi la noi în Moldova, să vedem copiii, să ne vedem nepoții, să poată veni toți acasă.”Europa Liberă: Dar de ce v-au dezamăgit aleșii poporului, ei spun că sunt slugile cetățenilor?– „Ne-au dezamăgit, fiindcă trec dintr-un partid în altul, dacă aici e mai bine – trec aici, dacă văd că cu celălalt e mai bine – trec în celălalt și tot așa. Ei nu-s hotărâți ce vor de la viață.”Europa Liberă: Și cine poartă vina?– „Vina o purtăm și noi pe o parte, o purtăm, și ei o poartă, dar mai mult oamenii de la conducere o poartă.”Europa Liberă: În acești 30 de ani de independență, Dvs. ați votat pentru unul și același partid?– „Nu, noi i-am votat care i-am văzut că ceva oleacă o mers un pas înainte.”Europa Liberă: Dar ați regretat vreodată votul pe care l-ați dat?– „Am regretat că, iaca, mulți ani a fost Voronin și am regretat, și la ultimele alegeri eu mi-am pus votul pentru Maia Sandu, că cred că acesta o să fie unicul președinte al nostru care o să ne aducă țara într-o bunăstare, să putem să avem o viață mai bună și un viitor mai bun.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Mi-aș dori o prosperitate, în Moldova la noi să fie schimbări parlamentare și să ne vină copiii acasă, să-i putem vizita, nepoții, copiii, să ne vadă și să nu rămânem într-o singurătate beznă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Cărpineni, Hâncești, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă țara azi.– „Dacă cu o conducere pe care o avem la acest moment, numai înspre rău.”Europa Liberă: De ce v-au dezamăgit atât de mult cei de la guvernare?– „Dar uitați-vă cum trăiește lumea, o pensie mizeră, prețurile – din zi în zi tot mai mari și mai mari. Noi, tineri și nu vedem perspectivă la țară, de exemplu, satu-i sat.”Europa Liberă: Ce probleme trebuie rezolvate prioritar, ca să se schimbe lucrurile în bine?– „În primul rând, un salariu decent.”Europa Liberă: Care ar fi mărimea unui salariu decent?– „Minimum un 5-7 mii de lei. Pâinea îi scumpă, ca să crești un animal, o pasăre, iarăși trebuie s-o cumperi, că n-o ai, câmpurile îs în pârloagă. Dacă o să fie un salariu bunișor, eu cred că s-ar descurca lumea cât de cât. Părinții mei au 800 de lei pensie, are 67 de ani și el muncește de rând cu mine, că n-are încotro.”Europa Liberă: Dar ideea anticipatelor vă insuflă încredere?– „Da, da, chiar ne-am bucurat că Curtea Constituțională îi bravo, dar majoritatea parlamentară îi contra la tot, așa că...”Europa Liberă: Și la ce deznodământ vă așteptați?– „Dar n-o să dea Dodon puterea, ăștia au să se țină cu dinții până la urmă. Eu cred că pușcăria o să-i oprească, altfel nu, ori oamenii vor ieși în stradă. Ajunge!”Europa Liberă: Ce vor schimba anticipatele? Iată să admitem că după alegeri anticipate acced în parlament practic aceleași partide, plus partidul lui Renato Usatîi, care și el are șanse să treacă pragul.– „Nu, are șanse foarte bune și o să ia tot din alegătorii PSRM-ului, care data trecută au luat ei, invers a fost, dar, oricum, numai Europa, altfel nu...” Europa Liberă: Dar credeți că în viitorul parlament mai ușor se va face o majoritate, mai ușor se va învesti un guvern, mai ușor ce va fi?– „Nu cred, iarăși aceiași oameni și transfugi iar au să fie, că asta-i deja de 30 de ani tot aleargă dintr-o parte în alta. Transfugul care a fost de exclus din partid. Ce nu mai sunt oameni în țara asta, s-au terminat deja oamenii cât de cât deștepți? Și acești care-s în vârstă, nu vă ajunge? Dați posibilitate tineretului!”Europa Liberă: Dvs., tânăr alegător, o să vă dați votul pentru partid, pentru persoană, pentru program, pentru promisiune? Ce o să votați?– „Promisiunile îs deja de 30 de ani aceleași, că o să trăim mai bine, salarii mai bune și drumuri nu știu cum, dar nicio schimbare. O țară cu mic potențial, dar conducere nu prea, vă dați seama că niciodată n-o să avem ce vrem noi, dar eu cred că o conducere bună, de exemplu, Maia Sandu, nu poți să ceri de la un singur om rezolvarea tuturor problemelor din țara asta. Se începe de sus, dar, oricum, sfârșitul noi suntem, ăștia de jos, și dacă n-o să facem noi, cel de sus n-o să aibă nici bani, nici economie, nimic. Asta depinde și de noi toți și chestia asta de a ne diviza pe criterii politice, etnice... Noi toți trăim aici, chiar trebuie să-și dea seama și găgăuzii, și toți pro-rușii ăștia că suntem pe loc, dacă vă dați seama de unde vin aceleași finanțe, aceleași investiții, chiar și aceleași vaccinuri de unde vin...”Europa Liberă: De unde vin?– „Tot Europa, tot românii ne dau! Trebuie oleacă să deschidă ochii. Cel mai bine ar fi dacă ar închide televiziunea acestea propagandiste, că îți dai seama dintr-odată când vorbești cu o persoană la ce program se uită. Din primele 5 idei, îți spune deodată. Dacă până acum era dl Plahotniuc, mai construiește câte o casă – fură, dar ne mai dă și nouă, acum deja Șor și Dodon – fură, dar poate o să ne mai dea și nouă, de Dodon, dar de Șor deja zic: iaca, o mai făcut undeva... Dar n-a făcut din banii lui, asta-i...”Europa Liberă: De ce cetățeanul nu-l condamnă pe cel care fură?– „Avem o justiție prostească, cel ce fură 50 de lei îi tras la răspundere, dar cei cu milioane nimeni nu stă sau le dau arest la domiciliu și bine mersi șede și trăiește. Nu, nu avem justiție sau e controlată politic de la și până la.”Europa Liberă: Viitorul Moldovei cum îl vedeți? Cum ați vrea să fie viitorul țării?– „Conducerea, asta-i prima ce ne leagă pe noi și Europa, în Europa, în altă parte noi nu avem unde, nu, nu avem.”Valentina Ursu, Europa Liberă... – „Eu vă știu pe Dvs...”Europa Liberă: Astăzi în ospeție la Cărpineni, Hâncești, și întrebăm cetățenii dacă așteaptă alegerile parlamentare anticipate.– „Numaidecât așteptăm, deja ne-am săturat de atâta minciună, de atâta calomnie, pensii mizere, salarii mizere. Noi suntem de acord cu anticipatele și de la bun început, de când a venit Maia Sandu, noi am fost de acord ca să fie anticipate.”Europa Liberă: Și credeți că atât de dramatic se va schimba situația în bine după alegerile parlamentare anticipate?– „Sunt convinsă că da, pentru că lumea deja s-a săturat de atâta minciună și ne bazăm pe aceea că Maia Sandu e o persoană-model adevărat al Republicii Moldova – nu e coruptă, nu are averi, nu are bogății.”Europa Liberă: Ce v-a deranjat cel mai mult în actualul legislativ, dacă atât de mult sunteți dezamăgiți în deputați?– „În deputați am fost dezamăgită de la bun început, când dl Voronin a crescut toți corupții ăștia care acum s-au bazat ca să vină la putere și să pună sechestru pe toată Moldova, s-o captureze și să ne lase fără viitor, fără nimic.”Europa Liberă: Sondajele arată că în următorul parlament ar accede, practic, aceleași partide, cu excepția poate venirii și a dlui Usatîi cu partidul lui.– „Nu suntem de acord cu sondajele care sunt.”Europa Liberă: Dar Dvs. ce o să votați – partidul, omul, programul, promisiunea?– „Partidul care a fost și este cu Maia Sandu.”Europa Liberă: Și pe ce drum trebuie să ducă Maia Sandu Republica Moldova, dacă îi oferiți atâta încredere?– „Pe drumul european.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Cărpineni, Hâncești, și întrebăm cetățenii dacă au așteptat și vor alegeri anticipate.– „Noi vrem alegeri anticipate de mult, dar societatea este foarte divizată, cum spun moldovenii, tulbure cu totul.”Europa Liberă: Și care trebuie să fie deznodământul crizei politice?– „Tot trebuie să fie alegeri anticipate, cum n-o dai.”Europa Liberă: Credeți că se va deosebi următorul parlament de actualul?– „Îi greu de spus, dar pentru țară e important să fie cât mai multe voturi într-o direcție bine stabilită.”Europa Liberă: Și care-i direcția bine stabilită?– „Noi avem Acord de Asociere cu Uniunea Europeană. Apoi dacă avem, ce mai căutăm?”Europa Liberă: Dar tot Dvs. ziceți că societatea e dezbinată și dacă e dezbinată, geopolitica rămâne un factor decisiv?– „Corect, de-atâta, pentru că în Moldova posturile de televiziune sunt asociate cu cine? Cu acei care-s la conducere, dar la conducere până când nu-i Maia Sandu. Maia Sandu are prioritățile ei ca președintă și nu are așa de multe mecanisme ca să poată să influențeze, totul hotărăște guvernul și parlamentul, adică parlamentul ca atare legile le stabilește și guvernul le îndeplinește, președintele nu întotdeauna este susținut.”Europa Liberă: Dar anticipatele pun punct acestei dispute dintre instituția prezidențială și legislativă?– „În condițiile de azi, nu cred, deoarece lumea-i tare sărăcită, mai ales cu pandemia, închiși în case, privesc numai televizorul, dar majoritatea posturilor îs ale lui Dodon, ale cui sunt, dar în orice caz e una și aceeași politică, contra lui Maia Sandu. Cu toate că ei vor să-i facă rău lui Maia Sandu, dar fac rău poporului.”Europa Liberă: Dvs. ce ziceți, așteptați anticipatele?– „D-apoi cum? Toată lumea le așteaptă!”Europa Liberă: Și ce schimbare se va produce, dacă ținem cont de aceste păreri pe care le culegem la Cărpineni și sunt diferite?– „Cărpineniul e mare sat și fiecare are părerea lui, dar noi suntem mai mulți și o să învingem.”– „Victoria o să fie la Cărpineni!”– „Salvarea e Maia Sandu, fiindcă Maia Sandu la Cărpineni e pe primul loc, că-i o femeie energică și chiar conduce bine.”Europa Liberă: Dar cine o să facă majoritate în următorul parlament, dacă se ajunge la anticipate?– „Eu socot că PAS.”– „PAS o să facă, poate și din PDA, dar puțini, nu știu de ce. Au apărut partide noi, dl Gligor și-a format partid nou și el poate să aibă succes că omu-i pe cinste.”Europa Liberă: Și dl Chicu și-a făcut partid.– „Ei, dl Chicu autoritate nu prea are, a făcut nuntă în pandemie. Nouă la toți ne pune restricții, ne pune amenzi, dar Chicu a făcut nuntă în plină pandemie. Cum asta se socoate, el e om, dar noi ce suntem? Toți suntem oameni, toți egali suntem...”Europa Liberă: Când mergeți la alegeri, votați omul, programul, partidul, promisiunea? Pentru ce vă dați votul?– „Nu, pentru promisiuni niciodată, eu pentru om o să votez. Omul!”Europa Liberă: Dar Dvs.?– „De obicei, programul. Și la noi, într-adevăr, suntem într-o dilemă, pe cine să alegem. Și lumea care cât de cât mai are informație veridică, votează corect, restul...”Europa Liberă: Ce înseamnă „corect”?– „Calea noastră în Europa. Asta nu înseamnă că procurăm bilet, ne-am suit în tren sau în avion și ne-am dus în Europa, rămânem pe loc cum am fost, pur și simplu, legile care-s în Europa să fie și la noi. Și ele nu-s legi rele, pentru că noi am fost în Europa și în Grecia, și în Franța, și în Germania și acolo sunt neajunsuri, sunt și oameni corupți ca la noi, în orice caz legea funcționează. La noi, legile se fac pentru cine?”Europa Liberă: Dar actualul parlament de ce v-a dezamăgit și de ce îl criticați?– „De-atâta că noi vedem ce persoane șed acolo și când ele îs menționate și în raportul Kroll și chiar noi vedem, avem persoane din astea și prin raion cu ce se ocupă, dar lumea știe destul de bine...”Europa Liberă: Cu ce se ocupă?– „Cu șmecherii. Să-și bată buzunarele cu bani, restul pe dânșii nu-i interesează. A venit la alegeri, i-a dat 100 de lei, 200 de lei, pentru că el are de unde și pe urmă 4 ani de zile își bate buzunarele cu bani.”Europa Liberă: Dar cetățeanul care e cu buletinul în mână, de ce se lasă ademenit de 100 de lei sau de o pomană electorală?– „De-atâta că majoritatea-s săraci, sunt unii care n-au văzut leul cu lunile și omul, clar lucru, când vede-un leu în mână îi ca vorba ceea a lui Dodon cu porumbelul din mână și coțofana de pe gard, clar lucru, ce-i în mână, nu-i minciună, dar nu-și dau seama că după asta 4 ani de zile ei au să aibă gaura de la covrig.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Cărpineni, Hâncești, și întrebăm cetățenii încotro se îndreaptă Moldova. Pe ce cale merge țara?– „Ședem și ne gândim, nici nu știm în care parte. Ca atare vrem spre Uniunea Europeană, dar în situația din țară încă stăm cu multe semne de întrebare.”Europa Liberă: Cum definiți situația din țară?– „Situația din țară îi foarte grea, că lumea foarte greu trăiește.”Europa Liberă: Și vina a cui e?– „Vina îi a conducătorilor.”Europa Liberă: Conducătorii sunt aleși tot de cetățeni?– „Tot. Fiindcă atunci când vin înainte de alegeri promit una, dar fac cu totul alta, nu se țin de cuvânt.”Europa Liberă: Și ce valoare, ce preț mai are o promisiune pe care o face politicianul?– „Sperăm că o să se schimbe, sperăm.”* * *Voci culese la întâmplare în comuna Cărpineni din raionul Hâncești. Localnicii spun că vor o schimbare. Datele celui mai proaspăt sondaj arată că 65 la sută din cetățeni își doresc alegeri parlamentare anticipate, adică marea majoritate a alegătorilor vor dizolvarea actualului legislativ. Scriitorul Vladimir Beșleagă, fost deputat în parlament între anii 1990 și 1994, spune și el că alegerile anticipate nu mai pot fi evitate.Europa Liberă: E nevoie să plece acești deputați din legislativ?Vladimir Beșleagă: „Cred că este absolută nevoie, că altfel nu se poate mișca acest car îmbătrânit, hodorogit din loc, pentru că un președinte are anumite împuterniciri limitate sau importante, dar pentru a le transpune în viață e nevoie de organul legislativ și cel executiv. La momentul actual este unul dintre momentele importante, dacă nu chiar cel mai decisiv din toată evoluția ultimelor luni de la instalarea Maiei Sandu în funcția de președintă. De ce spun asta? Visul nostru, scopul nostru, al tuturor oamenilor care gândesc și care simt este să se clarifice, într-un fel, încotro merge acest stat Republica Moldova. Poporul nostru a obținut acest stat din afară, de la începutul lui a fost un stat conceput în scopuri politice, geostrategice și așa a rămas până acum. Iată că noi în momentul de față ne aflăm pe punctul sau pe mica distanță când se aleg apele. Cum se aleg apele? Apele se aleg la culme – o parte merge încoace, o parte merge încolo. Cum să mergem, încotro – cu Estul ori cu Vestul? Unii spun așa, alții spun altfel, dar e nevoie ca odată și odată să se clarifice – cu Estul sau cu Vestul –, pentru că Estul este trecutul nostru, Vestul este viitorul nostru. Și cu cât persistă mai mult opțiunea vestică, adică europeană, cu atât e mai bine pentru evoluția acestui stat. Statul de drept – acesta este scopul nostru. Și acum de ce zic eu că este despărțirea apelor? Pentru că dacă pe eșichierul politic sau în viața politică a societății noastre sunt peste 50 de partide sau mișcări, acum se aleg două, ca în țările normale, cum e în America (democrați și republicani), cum e în Germania, 2-3 partide, așa și aici, este punctul când se alege, pentru că viitoarele alegeri vor decide că se alege un parlament din două forțe și ele vor da posibilitatea ca să se facă, să se producă ceea ce este semnul fundamental al democrației – alternarea puterii. Păi asta s-a văzut în mod magistral în Statele Unite ale Americii, modelul democrației, iată, noi mergem spre acest moment și de aceea am fost șocat să aflu că liderul socialiștilor sau PSRM-ul au spus: „Noi suntem pentru demiterea Maiei Sandu și declararea alegerilor prezidențiale anticipate”. Auzi tu la ce i-a dus mintea și capul să propună?! Păi asta este de râsul găinilor, fraților!”Europa Liberă: Dar această dispută dintre instituția prezidențială și parlament polarizează și mai mult societatea. Dvs. ziceți că Republica Moldova ar trebui să decidă încotro – cu Estul sau cu Vestul, că Estul a fost trecut și că Vestul este viitor, dar această polarizare...Vladimir Beșleagă: „Totdeauna va fi această polarizare. Pe parcursul istoriei acestui stat au fost două orientări. De ce? Pentru că o țară mică are forțe care simpatizează cu o putere mai mare sau cu alta și aceste două forțe care se conturează la noi, forța pro-europeană sau forța pro-democratică, adică cea vestică și forța pro-estică trebuie să ajungă nu la orientarea propriu-zisă – un președinte să fie susținut din afară, din interior să fie ales și susținut din interior, și atunci lucrurile se clarifică.”Europa Liberă: Dar în cele trei decenii de independență a Republicii Moldova, de când și-a proclamat Republica Moldova independența, votul geopolitic a fost hotărâtor?Vladimir Beșleagă: „Da, a fost și rămâne hotărâtor. Uite, de exemplu, Maia Sandu a venit cu scopul de a fi președinte al tuturor cetățenilor și de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Maia Sandu știe și este conștientă că în societatea noastră este mare dorință, orientare, simpatie, dragoste de neam, de aderare la România. Maia Sandu a procedat foarte frumos și corect că primul contact a fost cu România, pentru că asta este ceea ce ne determină pe noi ca națiune sau ca populație, sau ca parte a națiunii române.”Europa Liberă: Dar vedeți că forțele pro-unioniste nu se pot uni?Vladimir Beșleagă: „La noi viciul dezunirii este bătrân și vechi, și străvechi și el n-o să dispară niciodată, depinde ce proporție va lua și la ce cifre o să se ajungă și dezbinarea o să fie, pentru că sistemul totalitar comunist a făcut foarte ingenios și șmecherește când a plasat populația lor rusească în coloniile, în fostele republici și aici la noi au plasat populație rusofonă, găgăuzi și bulgari, dar Maia Sandu prin programul ei și prin orientare, și prin ținută, dar ceea ce admir eu la dumneaei este faptul că este rezistentă, răbdătoare și nu cedează, și nu dă înapoi, și nu capitulează, și merge pe linia legii. Acesta este atuul ei, forța ei mare, pentru că ea vine să instaureze legea, să se lupte cu corupția, cu vânzătorii și cu hoții, și cu bandiții și asta se face numai pe bază de lege, pentru că un alt oponent al lui Dodon ar fi aplicat metode neortodoxe sau ilegale și ar fi reușit, ar fi mers la compromis cu cutare sau cutare. Ea este foarte consecventă, directă și răbdătoare.”Europa Liberă: Acum se suprapun două crize – criza politică și criza sanitară. Unii înclină să creadă că deznodământul crizei politice vor fi alegerile parlamentare anticipate, dar alții spun că nu se va deosebi componența viitorului legislativ tare mult de actuala componență și ar putea forțele de stânga să facă o majoritate în viitorul parlament.Vladimir Beșleagă: „Păi tocmai acesta și este scopul acestei opoziții îndărătnice care nu vrea să cedeze și care își apără fotoliile ca să tergiverseze, să scadă din elanul alegerilor, pentru că elanul a fost enorm de frumos. Și asta o face opoziția PSRM-ului la sugestiile și la directivele acelor polit-tehnologi care sunt în afara republicii și care le dictează, că dacă ei nu demult erau de acord să aibă loc alegeri anticipate, acum au directiva, pe care n-o spun și n-o recunosc, să nu cedeze, să întindă de timp și să facă prin declararea acestei stări de urgență de două luni de zile și pe urmă au să facă altă stare de urgență și în felul acesta... Știi care este secretul psihologiei neamului nostru? Omul nostru, așa cum a spus-o Creangă, mai greu până se apucă de un lucru, că de lăsat îndată îl lasă, iată aici e pericolul cel mare, că dacă acest electorat care a fost și a votat-o masiv o să dea dovadă de aceeași răbdare și persistență, și caracter cum este și Maia Sandu, în pofida tergiversărilor și blocării, și frânării și au să meargă împreună cu Maia Sandu, ea o să învingă, oricât o vor împiedica oponenții. Dar pe urmă, când se va porni, alții cred că nu o să fie, eu nu cred.” Europa Liberă: Dar ce s-ar întâmpla dacă în forul legislativ ar veni o majoritate de stânga?Vladimir Beșleagă: „Majoritate de stânga a fost. Se poate întâmpla să fie egal la egal, dar nu poate să fie egal la egal, poate să fie jumătate așa, jumătate așa. Și dacă o să fie jumătate așa și jumătate așa, încă o să fie cât de cât acceptabil. De ce? Pentru că așa este într-un stat modern, sunt două forțe, PSRM-ul sau forțele de stânga nu vor dispărea niciodată, acesta este suflul vremii în epoca noastră. Și atunci au să se formeze două forțe în parlament, care au să alterneze la putere și o să se facă regulă, și o să facă un stat de drept, n-o să fie haos și n-o să fie debandadă. Totdeauna au fost comuniștii la putere...”Europa Liberă: Ce s-ar întâmpla în Republica Moldova, dacă forțele pro-estice ar veni cu o majoritate?Vladimir Beșleagă: „Nu pot să câștige! Oamenii s-au săturat. Dumneata doar mergi în raioane și vezi, oamenii nu mai cred, oamenii, din contra, nu cred în genere în politicieni, oamenii ar fi mai bucuroși să nu existe parlament, să nu existe guvern și să conducă președintele și președintele să fie adevăratul stăpân în casă, nu să se acomodeze după un parlament corupt și stricat și după un guvern interimar. Hai că Ciocoi mai are și niște luminări acolo, dar, mă rog, experiența ne dovedește că lumea s-a deșteptat.”Europa Liberă: Dar dacă apare decretul Maiei Sandu privind dizolvarea actualului parlament, aceste alegeri anticipate ar putea să aibă loc într-o perioadă când se tensionează relația între Ucraina și Rusia, când devine mai tensionată situația în jurul Mării Negre? Acest lucru nu poate să nu aibă impact și asupra votului cetățeanului.Vladimir Beșleagă: „Dna Valentina, situația în care se află regiunea noastră este complicată, din ce în ce mai complicată. Ucraina, Georgia urmează să fie invitate la intrarea în NATO. Aici se tensionează relațiile dintre marile puteri, dintre Statele Unite și Rusia, dar Rusia este într-o stare de debandadă, atât de distrusă de toate, încât ea nu poate să facă mișcări riscante, pentru că ea se distruge și dacă se tensionează și se duc la limită aceste lucruri, este caputul Rusiei. Și în Rusia sunt și oameni care înțeleg și își dau seama, că nu sunt numai ahtiați de putere și de funcții, și de distracții. Eu nu cred. Și faptul că Joe Biden propune o întâlnire personală cu Putin este o mișcare de mare inspirație, pentru că acest Joe Biden este un om, slavă Domnului, are viață, are experiență, a fost în funcții mari și știe ce înseamnă tensionarea relațiilor între două mari puteri. Asta pune în pericol echilibrul mondial și, în afară de asta, mai e și ascensiunea Chinei.”Europa Liberă: Dar de ce e acest vis mare al lui Vladimir Putin să stăpânească situația în jurul Mării Negre?Vladimir Beșleagă: „Marea Neagră e o zonă strategică de mare importanță. Rusia are acces la două oceane – Oceanul Pacific și Oceanul de Nord –, dar pentru dânsa Marea Neagră este cea mai importantă, pentru că ea asigură ieșirea în Europa.”Europa Liberă: Conflictul transnistrean poate fi dezghețat?Vladimir Beșleagă: „Nu poate fi dezghețat, pentru că nici cel din Kaliningrad n-o să fie, nici cel din Osetia, până când nu se va dărâma imperiul putinist.”Europa Liberă: Și Moldova, încotro?Vladimir Beșleagă: „Și Moldova – pe loc. Moldova, ca și tot neamul românesc, este atât de experimentată, se strecoară prin toate vicisitudinile și încleștările...”Europa Liberă: Șansa apropierii celor maluri ale Nistrului crește sau nu?Vladimir Beșleagă: „Cu cât trece timpul, este tot mai mică, dar pe urmă o să fie tot mai mare, pentru că nimic nu rămâne pe loc, totul se schimbă, crește altă generație și ăștia care cresc, alogenii de acolo, au să-și dea seama de lucrurile acestea și de avantajele acestea, că dacă se face în Republica Moldova, așa ciuntită cum este ea, se face un stat de drept, să vedeți ce situație o să fie, ce frumusețe. Și tocmai acesta este scopul forțelor secrete, să o împiedice. Când s-a dărâmat imperiul sovietic au fost scoase la iveală diferite secrete și documente și îmi amintesc că prin anii aceia am citit o listă întreagă de directive ale KGB-ului în care se spunea așa: „Toate republicile existente trebuie ținute în frâu. Cum? Să nu li se dezvolte economia, să nu li se dezvolte industria, să fie doar producătoare de materii prime. Doi: să fie ținute în sărăcie, ca ei să poată mulțumi că noi le dăm și atât cât le dăm, să fie ținute în frică”. Apoi toate regimurile care au fost până la Maia Sandu prin asta s-au ținut, că i-au ținut în sărăcie, în temeri și în toate acestea. Iată asta este politica imperială. Și, pe de o parte, frica, pe de altă parte, coruperea. Uite, astea erau.”