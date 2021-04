Un nou bilanț al deceselor în urma incendiului de la spitalul din Bagdad

16:30

Al doilea an consecutiv, volumul de export a industriei IT din Republica Moldova a depășit domeniile tradiționale de export (vinuri, textile etc.). Astfel, în anul 2020 valoarea exporturilor oficiale IT a atins 258,47 milioane dolari SUA, în creștere cu 23.2% față de anul 2019 și de peste trei ori mai mare comparativ cu indicatorul din anul 2016, scrie Bizlaw.md.