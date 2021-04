„Edinaia Rossia” le mulțumește celor din Partidul „ȘOR” pentru că asigură echilibrul de forțe în Parlament

14:30

"Odată cu adoptarea acestui proiect, va fi realizată deplin inițiativa lansată de mine anul trecut de dublare a salariilor angajaților din sistemul medical. Amintesc că în anul 2020, declarat prin decret prezidențial "An al Lucrătorului Medical", am lansat inițiativa de sporire cu 100% a salariilor lucrătorilor medicali - în trei etape. Sunt ferm convins de faptul că majorările salariilor angajaților medical trebuie să continue și în anii următori. La fel cum trebuie crescute salariile și pentru angajații din alte domenii: educație și învățământ, cultură, instituții de drept etc", a scris Dodon pe Facebook.Dodon a amintit că PSRM a acționat mereu în interesul oamenilor și a promovat proiecte ca să îmbunătățească viața cetățenilor."Sper ca Parlamentul să adopte în a doua lectură un alt proiect al PSRM, prin care statul va achita factura la energia electrică pentru cele două luni ale perioadei de stare de urgență.