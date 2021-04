Speakerul Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu grupul de deputați ai Dumei de Stat a Federației Ruse, veniți la Chișinău pentru a transmite lotul de vaccinuri ”Sputnik V”

19:50

Andrei Năstase a ținut să precizeze că de la bunul început, consilierii de la PAS au susținut proiectul imobiliar propus de Platforma DA, idee care a fost însă abandonată și criticată ulerior de consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate.„Am avut critici din partea populiștilor, colegilor mei din PAS. Noi am venit cu ideea reglementării a tot ce se întâmplă în centrul istoric pentru că nu se mai poate. În orașul nostru te sufoci de ceea ce se întâmplă în centrul istoric – construiește care și cum vrea, își înregistrează prin justiția noastră așa cum este, cum dorește ea și atunci noi am spus, domnule, haideți să facem ordine. Când am venit cu această inițiativă, colegii noștri de la PAS au susținut-o inițial, la un moment au abandonat-o. Când am venit cu ea în Consiliul Municipal, au început-o să o critice, au început a se bate”, a menționat liderul Platformei DA.