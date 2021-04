18 persoane răpuse de Covid în ultimele 24 de ore

Ministerul Sănătății anunță încă 18 decese provocate de complicațiile infecției Covid-19. Medical workers in protective suits move a coronavirus patient into an isolation ward at the Second People’s Hospital in ... Post-ul 18 persoane răpuse de Covid în ultimele 24 de ore apare prima dată în Unica.md.

