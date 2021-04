APEL PUBLIC privind tentativa de uzurpare a puterii de stat de un grup de deputați în parlamentul Republicii Moldova | Platforma Națională a FSC din PaE

05:20

Mai mulți locuitori ai comunei Măcărești din raionul Ungheni au ieșit în mod organizat la lucrări de salubrizare a localității. Au curățat și au măturat ulițele, au astupat gropile apărute în timpul iernii și cele rămase după instalarea sistemului de apeduct. Oamenii au venit cu inițiativa și forța de muncă, iar primăria – cu echipamentul și utilajele. Astfel de practici de implicare a sătenilor în viața comunității îi responsabilizează atât pe localnici, cât și pe autoritățile locale, spun experții.La sfârșitul săptămânii trecute, în satul Măcărești, dar și în localitatea Frăsînești care intră în componența comunei, era mare forfotă. Cu mic, cu mare, localnicii au ieșit pe ulițe să facă ordine. În timp ce într-o mahala erau greblate frunzele și crengile uscate, în alta câțiva bărbați încărcau într-un tractor gunoiul dosit pe sub garduri în timpul iernii, ceva mai la vale un grup de oameni plantau cei 35 de brazi decorativi oferiți de primărie, iar câteva doamne vopseau gardul viitorului parc din localitate. Galina Lazăr deja își închipuie brâurile gardurilor viu-colorate. „Iată, am ieșit și am vopsit gardul, căci aici peste câteva zile va fi amenajat un parc care va fi și cartea de vizită a satului. Dacă va ieși…