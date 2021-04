BREAKING NEWS! PSRM contestă decizia președintelui ad-interim al Curții Constituționale Liuba Șova

17:30

Expertul în management electoral amintește despre o decizie anterioară a Curții Constituționale, care spune expres că orice act normativ care nu are acoperire financiară este nul. Ciocan a explicat că după semnarea decretului, Parlamentul nu va mai avea dreptul să rectifice bugetul de stat sau să adopte legi prin care să se identifice banii necesari pentru alegeri. Totodată, decretul președintelui este un act juridic și trebuie să aibă acoperire financiară.”Înainte de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului și de numire a datei alegerilor, președintele Maia Sandu ar fi bine să decidă de unde ia bani. (...) Dacă nu se va ține cont de alocarea finanțelor anticipat, atunci riscăm să avem probleme. Plus, mai este un risc. Noi am avut anterior o hotărâre a Curții Constituționale care spune expres că orice act normativ care nu are acoperire financiară este nul.