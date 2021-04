Comisia de la Veneţia: Deciziile Parlamentului în privinţa CCM sunt „neconstituţionale”. Cerem să fie abrogate

17:45

Partidul Socialiștilor spune că a decis la o ședință a conducerii sale, duminică, să ceară demisia președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate, acuzând-o pe șefa statului de „lovitură de stat”. Mișcarea socialiștilor care au cel mai numeros grup parlamentare are loc la trei zile după ce Curtea Constituțională, sesizată de șefa statului, ...The post PSRM cere demisia președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate first appeared on Radio Orhei.