Maia Sandu, apel către armată și organele de drept din R. Moldova

10:40

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, a declarat că până la începutul lunii aprilie a fost șomer și că abia de curând a devenit angajat cu acte în regulă la partid. „Eu de fapt am fost șomer până la începutul lui aprilie. De curând, partidul mi-a făcut toate actele necesare. Am un salariu de până la 10 mii de lei (circa 500 de euro). Am și alte posibilități de a lucra în alte părți. Eu mă gândesc la asta, o să vad. Sunt oferte bune”, a menționat Igor Dodon la un post de televiziune afiliat socialiștilor. Totodată, liderul PSRM nu a oferit mai multe detalii despre ofertele de muncă pe care le-ar avea. Amintim că, Igor Dodon a fost reales în funcția de președinte al PSRM pe 30 noiembrie 2020, după ce a pierdut scrutinul prezidențial de anul trecut în fața Maiei Sandu, actualul șef de stat. În 2020, în calitate de președinte al R. Moldova, el a obținut un venit total de 321 207 lei moldovenești. În timp ce soția sa, Galina Dodon s-a ales cu 377 850 de lei moldovenești din activitatea în compania „Exclusiv Media”, proprietarul căreia este deputatul socialist Corneliu Furculiță. Totodată, familia Dodon are în proprietate un teren dobândit în anul 2013, valoarea căruia este de 451 985 de lei moldovenești și o casă obținută în același an. Aceasta are o suprafață de peste 422 de metri pătrați și o valoare de peste două milioane de lei moldovenești. Articolul Dodon își plânge de milă: Am fost șomer până în aprilie apare prima dată în InfoPrut.