Ultimele date: 509 cazuri noi de infectare și 23 de decese în ultimele 24 de ore

14:30

Câteva semnale sonore sunt urmate de răspunsul unei voci calde. După un schimb de propoziții, am stabilit să ne vedem, în fugă, miercuri, în a doua jumătate a zilei. Când am înâlnit-o, i-am văzut ochii negri care sclipeau de după masca azurie. După ce și-a scos masca de pa față, a subliniat cu mândrie că interviul nostru este una dintre puținele ocazii pentru care și-a vopsit buzele. Olga Gutium știe cel mai bine cum e să-ți schimbi parcursul vieții la 180 de grade. A făcut asta de mai multe ori până acum și se pare că nu are de gând să se oprească.