ULTIMA ORĂ! DOC// PAS a atacat la Curtea Constituțională două decizii din Parlament – numirea unui judecător la CC și retragerea susținerii pentru Manole

Deputații PAS iau în derâdere Declarația votată de PSRM-„Șor" privind recunoașterea caracterului captiv al Curții Constituționale. Parlamentarii atrag atenția asupra faptului că acest document nu are niciun efect și reprezintă un act de disperare al majorității parlamentare. Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, susține că hoții s-au unit împotriva poporului pentru că se tem de votul oamenilor, […]